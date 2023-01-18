"ВСУ в 2 км от Кременной": 15 тысяч оккупантов могут попасть в окружение – Снегирев

Российские оккупанты пытаются помешать украинским военным с освобождением Кременной. В связи с этим РФ усилила боевые действия в Донецкой области.

ВСУ могут взять оккупантов в "кольцо" / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Украинские военные контрнаступают в Луганской области. Они уже очень близко подошли к Кременной. Теперь оккупанты находятся под угрозой попадания в "котел". Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, сообщает ТСН.ua.

Он утверждает, что 15 тысяч оккупантов могут оказаться в оперативном оцеплении.

"В районе населенного пункта Диброва продвижение ВСУ вглубь временно оккупированной территории от 4 до 7 км. Отдельные подразделения ВСУ находятся от города Кременная на расстоянии 2-2,5 км … Это создает для ВСУ предпосылки для оперативного окружения российской группировки, которая сосредоточена в агломерации городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное", - рассказал эксперт.

Российские военные понимают это и пытаются хоть как-то помешать. Они хотят улучшить свои позиции на Лиманском направлении, Купянском на территории Луганской области. Однако "успеха" они достичь не могут.

"Речь идет о попытках оккупантов атаковать в районе Кременной и на Сватовском отрезке. Туда переброшены подразделения 27-й и 35-й бригад. Введены в действие фактически все резервы вооруженных сил РФ. Тем не менее, попытки россиян контратаковать в районе Стельмаховки, это Купянское направление, потерпели сокрушительное поражение", - сказал Снегирев.

Оккупанты активизировались на Донецком направлении, чтобы перетянуть силы ВСУ от Кременной и помешать наступлению на позиции РФ в этом городе.

"Контроль над этим населенным пунктом – это выход в подбрюшье не только Луганской группировки, но и группировки российских войск, оперирующих на территории Донецкой области", - добавил эксперт.

Война в Луганской области

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что оккупанты РФ собрали на Луганщине около 30 тысяч своих войск.

Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты.

Гайдай говорил, что ВСУ наступают в направлении Кременной и Сватово. Украинские войска постепенно освобождают свои земли.

Однако, по мнению Гайдая, стремительного наступления там не будет, поскольку враг сумел там серьезно укрепиться. Также чиновник заявил о тяжелых боях в Белогоровке, по которой оккупанты наносят массированные удары.

Кроме того, Гайдай рассказал, что на направление Сватово-Кременная оккупационные войска России перебросили свои резервы – оккупанты там "проседают". Россияне там укрепились и позарывались, как во времена Вьетнамской войны.

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