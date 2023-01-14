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ВСУ постепенно продвигаются в направлении Кременной и отбивают атаки войск РФ – Гайдай

14 января 2023, 09:49
Ситуация в Луганской области остается сложной, однако силы обороны Украины контролируют обстановку, сказал руководитель ОВА Сергей Гайдай.
Украинские военные, ВСУ, Сергей Гайдай
ВСУ на Луганщине отбивают атаки войск РФ из Донецкой области и на Харьковском направлении - Гайдай / 93-я ОМБр Холодный Яр, Офыс президента Украины

Вооруженные силы Украины продолжают планомерное освобождение Луганской области и постепенно продвигаются в районе Кременной. Оккупанты России обстреливают украинские позиции со стороны Донецкой и области и атакуют на Харьковском направлении. Силы обороны отбивают их атаки. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ситуация на Луганском направлении остается сложной. Однако украинские силы продолжают контролировать обстановку.

По словам руководителя ОВА, ВСУ постепенно продвигаются на Кременском направлении. Украинские войска отбивают атаки оккупантов со стороны Донецкой области и на Харьковском направлении.

"Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки врага там отбивают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского, то там так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная - они подвергаются обстрелам. Также по этим направлениям оккупанты пытаются атаковать. Но все атаки там отражаются. Все больше, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война в Луганской области

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что оккупанты РФ собрали на Луганщине около 30 тысяч своих войск.

Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты.

Гайдай говорил, что ВСУ наступают в направлении Кременной и Сватово. Украинские войска постепенно освобождают свои земли.

Однако, по мнению Гайдая, стремительного наступления там не будет, поскольку враг сумел там серьезно укрепиться. Также чиновник заявил о тяжелых боях в Белогоровке, по которой оккупанты наносят массированные удары.

Кроме того, Гайдай рассказал, что на направление Сватово-Кременная оккупационные войска России перебросили свои резервы – оккупанты там "проседают". Россияне там укрепились и позарывались, как во времена Вьетнамской войны.

Смотрите видео ТСН - как пушкари ВСУ сдерживают наступление войск РФ на Донбассе

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