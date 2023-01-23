В окружении Путина вспыхнул раздор: Пригожин нарушил клятву и "грызется" с Минобороны РФ – генерал

Диктатор РФ больше не верит обещаниям Пригожина, и поэтому бросил на Соледар более профессиональные силы. "Повара Путина" это разозлило.

Пригожин нарушил клятву и "грызется" с Минобороны РФ, говорит генерал Маломуж/ Главред, скрин, сайт Кремля

В окружении российского диктатора Владимира Путина обостряется раскол. В частности, началось унижение владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. "Повар Путина" обещал захватить Бахмут на Донетчине до нового года, однако не смог этого сделать. Из-за того, что он не сдержал слово, хоть так уверенно это обещал, диктатор РФ больше ему не доверяет.

Это подорвало и военный, и политический авторитет ЧВК "Вагнера". Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Пригожин клятвенно уверял, что "вагнеровцы" возьмут Бахмут, но слова не сдержал. Именно поэтому сейчас и началось унижение Пригожина, потому что он не выполнил личное задание Путина и нарушил клятву. Это подорвало его престиж и политический, и военный, и самого формирования "Вагнер", – отмечает генерал.

Пригожин захотел реабилитироваться, поэтому задействовал все возможности для захвата Соледара. Он хочет захватить город, чтобы потом с этой позиции развернуть операцию по захвату Бахмута.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Однако российские военные и Путин понимают, что Пригожин и его ЧВК "Вагнера" ничего не сделают, ведь у них недостаточно сил.

"Поэтому Путин, не доверяя военном "талантам" Пригожина, дал указание бросить в район Соледара и Бахмута более профессиональные силы – силы специальных операций и воздушно-десантные войска. Вот сейчас Пригожин и не доволен тем, что его недооценили, а ВС РФ акцентируют внимание на том, что Пригожин не способен выполнять задания, и до сих пор город не захвачен", – объясняет генерал Маломуж.

Сейчас Пригожин и минобороны РФ тянут одеяло каждый на себя, пытаясь дискредитировать друг друга, говорит генерал.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

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