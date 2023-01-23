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Путин испугался атаки: к диктатору РФ и его близким приставили персональную ПВО

23 января 2023, 11:15
Кроме Москвы и Ново-Огарево, комплекс противовоздушной обороны поставили уже и возле валдайской резиденции диктатора.
Владимир Путин, российская ПВО
К диктатору РФ Путину и его близким приставили персональную ПВО/ сайт Кремля, agents.media

В РФ в местах, связанных с российским диктатором Владимиром Путиным, начали появляться комплексы противовоздушной обороны. Сначала их заметили в Москве – такие системы выставили прямо на крыши зданий в российской столице. После этого такой комплекс поставили неподалеку от резиденции Путина в Ново-Огарево, а теперь соответствующую технику заметили возле еще одной резиденции диктатора – на Валдае.

Вывод о том, что ПВО предназначена для защиты именно Путина и его близких, появился после того, как такую систему поставили возле валдайской резиденции диктатора. Дело в том, что кроме резиденции Путина в тех местах нет больше объектов, для охраны которых могли бы выставлять ПВО. Об этом пишет "Агентство".

Фото комплекса ПВО на Валдае в Новгородской области обнародовал на прошлой неделе в соцсетях местный житель. Он отмечает, что такую систему поставили несколько недель назад. Вероятно, на фото изображен комплекс "Панцирь-С1" – такие же были установлены в Москве и в Подмосковье.

В издании отмечают, что комплексы ПВО появились в Ящерово незадолго после того, как произошла атака дронов на военные аэродромы, расположенные глубоко внутри территории РФ. При этом местные жители говорят, что система находится в полной боевой готовности – возле нее постоянно дежурят трое военных, а антенна радиолокационной системы вращается.

Ящерово – это село, которое является одним из двух ближайших к резиденции Путина на Валдае сел. Оно размещено чуть больше, чем за шесть километров. Эта резиденция хоть и называется официальной, но преимущественно выполняет роль места, где Путин отдыхает и встречается за закрытыми дверями с VIP-гостями. Сейчас там могут находиться приближенные к диктатору люди.

Рядом нет никаких стратегических объектов – скоплений военной техники и личного состава, крупных предприятий и тому подобного.

В Москве и возле резиденций Путина установили ПВО

Ранее сообщалось, что в Москве поставили комплексы противовоздушной обороны на крышах зданий. Такие системы ПВО оккупанты с помощью подъемного крана высадили, в частности, на крышу одного из бизнес-центров и здания российского минобороны. Всего известно об установке минимум пяти таких систем в столице РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал размещение систем ПВО на крышах домов в Москве. В частности, он напомнил о том, что Кремль тем самым нарушает международное право, в котором РФ часто обвиняет Украину.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что в Москве поставили комплексы ПВО на крышах зданий потому, что власть страны-оккупанта России взялась за подготовку своего населения к затяжной войне.

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