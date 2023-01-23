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Угроза штурма Киева из Беларуси: генерал-разведчик назвал вероятные сроки

23 января 2023, 10:37
Силы обороны сумели перекрыть все стратегические направления, говорит экс-глава СВР.
армия Беларуси
Николай Маломуж оценил угрозу атаки из Беларуси / Минобороны Беларуси

Маловероятно, что Россия сможет сгенерировать силы, способные пойти в новое наступление с целью захвата Киева с территории Беларуси, заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Силы обороны сумели перекрыть все стратегические направления, и Россия терпит поражение и на юге, и на встоке, хотя там до сих пор идут тяжелые бои, подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

"Северное направление, то есть со стороны Беларуси, чрезвычайно укреплено. Это не 24 февраля 2022 года, когда наши границы были открыты, и все пути сообщения, в частности, для движения танков, БТР и ракетных систем были свободны. Такого уже нет. Сейчас выстроена эшелонированная оборона, и на севере расположены и готовы встретить врага мощные артиллерийские и ракетные системы, мощные силы и формирования (и ВСУ, и Нацгвардия, и Пограничная служба)", - рассказал генерал армии.

Он уверен в том, что вторая попытка россиян зайти в Украину со стороны Беларуси уже не будет им казаться легкой прогулкой: "Все пути перекрыты и заминированы, готовность наших сил к наступательной операции с территории Беларуси очень высока".

В то же время собеседник обратил внимание на то, что белорусская армия не готова и не хочет наступать.

"Мы получаем оперативную информацию от офицерского состава белорусских войск – они принципиально не хотят воевать в Украине. Спецназ, особенно тот, что на контроле КГБ, у России – да. И они формируют определенные частные структуры, которые за деньги могут проводить некоторые операции", - уверен он.

Экс-глава СВР добавил, что пока нет данных о готовности России и Беларуси к наступлению с севера.

"Сегодня перспективы начала наступательной операции с территории Беларуси нет. Это маловероятно в ближайшее время. Пока что Россия не готова к таким действиям: еще не произошло формирование и боевое слаживание новых частей, обеспечение их вооружением и техникой, еще не осуществлено обновление этой техники на заводах и предприятиях ВПК России и Беларуси. Для этого нужно полгода-год как минимум, а не два-три месяца", - резюмировал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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