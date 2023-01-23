"РФ может потерять коридор на юге": Путин хочет заявить о "выполнении целей войны" 24 февраля – генерал

Для объявления о том, что РФ якобы "добилась, чего хотела", диктатор РФ хочет захватить полностью Донецкую область.

Путин хочет заявить о "выполнении целей войны" 24 февраля, говорит генерал Маломуж/ Главред, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Донецкую область до 24 февраля, чтобы в годовщину полномасштабного вторжения в Украину объявить, якобы цели так называемой "спецоперации" были выполнены.

Поэтому в ближайшие две-три недели диктатор РФ будет атаковать в Донецкой области по всем направлениям. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

Однако, по его словам, у противника нет особых перспектив захватить Краматорск, Славянск, Бахмут и т.п. Украинское командование хорошо знает места, в которых российские оккупанты нацелились на победу, поэтому смогут им противостоять.

"Поэтому российские войска действительно будут пытаться наступать и захватывать новые территории, но мы будем не только обороняться, но и контратаковать и нестандартно проводить операции тактического и стратегического уровня", – отмечает генерал армии Украины.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Также он добавил, что у захватчиков нет перспектив продвинуться в Запорожской области. Они будут атаковать только для того, чтобы опередить наступление украинских военных.

"Именно поэтому они и активизируют Запорожское направление. Ведь если мы пойдем на Запорожье, Мелитополь, Бердянск, а далее по всему югу, это станет чрезвычайно большой угрозой для России, потому что это лишит ее стратегически важного коридора. Поэтому попытка противника наступать в запорожском регионе будет, но перспектив продвижения она не будет иметь – наши силы позволяют обесценить усилия россиян", – говорит Маломуж.

Ранее отмечалось, что российские власти хотят добиться хоть каких-то успехов в полномасштабной войне против Украины к годовщине вторжения 24 февраля. Поэтому оккупанты попытаются к этой дате полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Также возможно наступление на Запорожском направлении. Об этом сказал генерал Маломуж.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован.

Читайте также: