Как говорит генерал Николай Маломуж, если речь вести об украинских беспилотниках, то есть как минимум около полусотни соответствующих проектов.

Генерал Маломуж спрогнозировал, когда Украина наладит выпуск собственных беспилотников / коллаж фото УНИАН

Украинские конструкторы (в том числе и из КБ "Луч") разрабатывают современные образцы вооружения (к примеру, белспилотники) – но вопрос их количества по-прежнему остается открытым. Об этом заявил в ходе чата на "Главреде" бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Мы продали 300 единиц танков "Оплот" Пакистану, сотни – другим странам. Это наши реальные производства, а не теоретические разговоры. Это то, что сегодня уже производится. КБ "Луч" также уже производит очень конкретные и полезные виды вооружений. Сегодня мы по понятным причинам просто не можем говорить, что именно производим. Но эти образцы производились еще пять-семь лет назад. Сегодня вопрос стоит в количестве", − сказал он.

По его словам, сейчас для ВСУ главное – чтобы украинские производители наладили массовое производство беспилотников.

"Если говорить о беспилотниках, есть около полусотни соответствующих проектов, и разработаны они были задолго до широкомасштабной войны. Речь идет о различных беспилотниках: ударных, разведывательных, тактического уровня. В течение последних десяти месяцев налаживалось массовое производство беспилотников, и этот процесс таки пошел. Поэтому сейчас главное, чтобы мы все это производство запустили и совершенствовали, как и производство боеприпасов (официально было объявлено, что их производство уже налажено). Опять-таки по понятным причинам мы не можем говорить о количестве и характеристиках – это нецелесообразно, с точки зрения безопасности и подготовки наших будущих действий на фронте […] К сожалению, в свое время мы не ввели эти образцы, которые появились четыре-пять лет назад, в систему обороны, а сейчас все поняли, что это сверхкритично. Если бы мы это сделали вовремя, сегодня производили бы все это сотнями и тысячами", − сказал Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Напомним, недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в зависимости от результатов запланированного РФ на весну и начало лета наступления, будет зависеть исход войны.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если крупное наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - подчеркнул он.

К слову, Главное управление разведки Минобороны Украины не изменило своих прогнозов относительно завершения войны. Боевые действия должны завершиться в 2023 году победой ВСУ.

"Те оценки, которые давались (украинской разведкой) остаются неизменными. Есть задачи и, несмотря на их сложность, большой ценой украинцы освобождают свои территории", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

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