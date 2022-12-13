glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия распадется по Уральскому хребту, а управлять ее развалом будет Китай - Свитан

13 декабря 2022, 21:40
По мнению Свитана, управление развалом России Соединенные Штаты отдадут Китаю, по крайней мере, азиатской ее частью.
Путин, Китай
Свитан заявил, что управлять развалом РФ будет Китай / УНИАН, Reuters

После военного поражения в Украине страна-агрессор Россия распадется по Уральскому хребту на две части – азиатскую и европейскую. В то же время управлять ее развалом будет Китай. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.

"Распад России по Уральскому хребту явно заметен. Скорее всего, сейчас как раз и прорабатывается план развала России, как минимум, на две части – азиатскую и европейскую", - рассказал эксперт.

По мнению Свитана, управление развалом России Соединенные Штаты отдадут Китаю, по крайней мере, азиатской ее частью. А территориями до Урала будут управлять европейские структуры.

"С азиатской частью РФ, всем, что за Уралом, будет разбираться Китай, он же будет и управлять этими процессами. А территориями до Урала будут управлять европейские структуры. Кстати, в том числе это может быть и Украина: она может стать одной из ведущих стран, которая будет управлять процессами на европейской части РФ", - отметил военный эксперт.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Вас может заинтересовать:

война в Украине развал россии Роман Свитан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:47

Денежный гороскоп 2023: каким знакам зодиака ждать богатства в год Кролика

22:45

"Зависит от количества": эксперт рассказал, может ли РФ истощить украинскую ПВОВидео

22:37

"Раки будут довольны": мэр Никополя намекнул на массовую "демилитаризацию" захватчиков

22:27

Частота ракетных ударов по Украине уменьшится: эксперт назвал причинуВидео

22:15

Собчак публично поссорилась с молодухой клоуна Петросяна

Реклама
21:50

"Ищи другую": путинистка Валерия ошалела от безумств ПригожинаВидео

21:40

Россия распадется по Уральскому хребту, а управлять ее развалом будет Китай - СвитанВидео

21:12

К Новому году цены станут "золотыми": какие продукты можно купить уже сейчасВидео

20:30

Вывод войск России на Рождество: Данилов сделал заявлениеВидео

20:25

На телеканалах ПЛЮСПЛЮС и ТЕТ покажут украинский анимационный фильм "Украденная луна. Кум"

20:15

В начале 2023 года армия РФ может возобновить большое наступление против Украины - КулебаВидео

20:10

Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатствоВидео

19:52

Готовятся к отправке: Украина получит от США долгожданные системы Patriot - CNNВидео

19:37

"Хотите испортить свадьбу, зовите Седокову": певица опозорилась на миллионной свадьбе одессита Джигана

19:23

Какой цвет лака старит руки после 40 лет: 8 вариантов маникюра, от которых ни капли радости

19:21

Виталина Библив рассказала, как ее спас Виталий Кличко в одном из столичных ресторанов

19:20

Сосед, который вечно портит всем нервымнение

19:20

Гороскоп на завтра 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

19:15

"Диктатор поднимает ставки": Маломуж рассказал, как Путин будет "кошмарить" УкраинуВидео

19:10

Сочные и ароматные голубцы: 5 секретов приготовления вкусного обеда

Реклама
18:48

Поздравления с Новым годом 2023 в прозе, стихах и прикольные картинки

18:41

Вывалились из поезда: оккупанты попали в снежную ловушку и потеряли БМП посреди поляВидео

18:38

Галкин заявил, что стал иноагентом из-за Владимира Зеленского: "Это только за деньги можно хотеть"

18:14

"Путин сможет уйти": эксперт предположил, что на трибунал отправят двойника российского диктатораВидео

18:04

"Последствия будут масштабными": Украина жестко пригрозила Ирану из-за поддержки войныВидео

17:45

Секретная миссия в Украине: британские морпехи проводили "незаметные операции" - The TimesВидео

17:28

"Ситуация плачевная": полковник ВСУ назвал причину ракетного дефицита в РФВидео

17:22

Борьба со смертоносными беспилотниками: Британия выделяет Украине мощную помощьВидео

17:00

Путин скоро заговорит, а Запад боится вскрытия договоренностей о продаже Крыма в 2014-ом - СвитанВидео

16:50

"Нужно единый украинский кулак": военный рассказал, когда закончится войнаВидео

16:49

В ЕС "уломали" Венгрию: Украина получит пакет помощи на 18 млрд евроВидео

16:44

Россия начала активно использовать иранские дроны: эксперт рассказал об опасностиВидео

16:43

Анна Кошмал показала компромат на Алину Паш: "12 лет назад. Девочки, извините"

16:27

Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь бедыВидео

16:15

Угроза вторжения: Беларусь перебрасывает свои войска к границам, в Украине уже ответилиВидео

16:12

Историк пояснила, чем похожи путинский и сталинский режимы

16:08

Мощный взрыв и автоматная стрельба: в оккупированном Мелитополе паника после "бавовны"Видео

16:04

"Весной 2023 года Украина завершит войну в границах 1991-го": эксперт назвал 2 сценария дальнейших событийВидео

16:01

Взрывы на авиабазах РФ: эксперт назвал неожиданную проблему для авиации оккупантовВидео

15:40

Вся Украина красная: Россия перебрасывает свои МИГ с ракетами в БеларусьВидео

Реклама
15:40

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

15:28

Арестович спрогнозировал, по каким объектам в Украине РФ может ударить ядерным оружиемВидео

15:23

В Украину несутся сильнейшие морозы и вьюга: синоптики назвали датыВидео

15:13

Крымский мост – большая проблема для Украины: Свитан рассказал, когда надо уничтожить эстакадуВидео

15:08

"Ты не один": DOROFEEVA, KAZKA, Сеничкин рассказали на проекте о семейных рождественских традициях

14:48

3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит КроликВидео

14:24

Состояние неизлечимо больного Брюса Уиллиса постоянно ухудшается – СМИВидео

14:21

Меган Маркл показала обидную пантомиму про королеву Елизавету IIВидео

13:50

Украинцы за ядерный статус, вступление в НАТО и против диалога с Россией – опросВидео

13:47

"ВСУ победит": мальчик принес бойцам Одесской ТРО душевную записку и 500 гривенВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять