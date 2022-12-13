Россия распадется по Уральскому хребту, а управлять ее развалом будет Китай - Свитан

По мнению Свитана, управление развалом России Соединенные Штаты отдадут Китаю, по крайней мере, азиатской ее частью.

Свитан заявил, что управлять развалом РФ будет Китай / УНИАН, Reuters

После военного поражения в Украине страна-агрессор Россия распадется по Уральскому хребту на две части – азиатскую и европейскую. В то же время управлять ее развалом будет Китай. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.

"Распад России по Уральскому хребту явно заметен. Скорее всего, сейчас как раз и прорабатывается план развала России, как минимум, на две части – азиатскую и европейскую", - рассказал эксперт.

По мнению Свитана, управление развалом России Соединенные Штаты отдадут Китаю, по крайней мере, азиатской ее частью. А территориями до Урала будут управлять европейские структуры.

"С азиатской частью РФ, всем, что за Уралом, будет разбираться Китай, он же будет и управлять этими процессами. А территориями до Урала будут управлять европейские структуры. Кстати, в том числе это может быть и Украина: она может стать одной из ведущих стран, которая будет управлять процессами на европейской части РФ", - отметил военный эксперт.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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