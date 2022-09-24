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Революция и распад империи: Фейгин раскрыл сценарий развала России

24 сентября 2022, 15:58

Марк Фейгин спрогнозировал последствия поражения РФ в войне против Украины.

Фейгин, распад России
Марк Фейгин спрогнозировал сценарий распада России / УНИАН/РБК-Украина

В России революционный путь предполагает полное изменение системы власти, заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

"Это возможно, но только не во всей России, а на какой-то ее части. А если в результате распада не останется России в том виде, в котором мы ее видим, то что от нее останется, вполне может озаботиться самосохранением, а не какими-то имперскими завоеваниями", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Собеседник считает, что если в РФ сохранится нынешняя система, то есть шансы на то, что на каком-то витке, через 10-20 лет, "возникнет соблазн" повторения агрессии.

Вместе с тем он уверен, что возможное военное поражение от Украины станет сильным фактором внутри РФ.

"Это не просто поражение в Холодной войне. Поражение в войне на театре военных действий, да еще и от одной из стран бывшего СССР - это совсем другое. Ведь, как выяснилось, одна страна развивалась как демократия, несмотря ни на что, а другая - как тирания, и она проиграла. А где тогда эффективнее? Там, где народ сам ответственен за свою судьбу, а не определяющий эту судьбу диктатор, узурпировавший власть и держащий в неволе собственное население", - пояснил он.

Фейгин добавил, что победа Украины будет еще и идеологической: "В том смысле, что для славян путь демократии более перспективен, нежели сохранение прежней сакральности власти и всего этого набора (отказ от политической демократии и прав, которые воспринимаются как вестернизация). Если произойдет такое изменение, то по-разному все может сложиться".

Напомним, ранее Фейгин рассказал о том, что "перегруппировка" подразделений РФ в Харьковской области была обычным отступлением и потерей ранее захваченных территорий.

По его словам, деоккупация практически всей Харьковской области существенно повлияла на общественное мнение в РФ.

Он также не исключил, что одним из элементов победы в войне с российскими оккупантами может быть перенос боевых действий на территорию противника.

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Марк Фейгин война России и Украины распад России
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