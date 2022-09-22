Бегство оккупантов с Харьковщины: россияне "в шоке", пропагандисты истерят - Фейгин

Марк Фейгин оценил бегство оккупантов с Харьковщины / Коллаж УНИАН, npr.org

"Перегруппировка" подразделений РФ в Харьковской области была обычным отступлением и потерей ранее захваченных территорий, заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Деоккупация практически всей Харьковской области повлияла на общественное мнение в РФ. Об этом он заявил в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей.

"Общественность в шоке и что касается Путина, то он на вопрос журналистов в Самарканде о том, знает ли он о деоккупации Харьковской области, состоянии фронта, ответил: "Посмотрим". Что он там посмотрит - я не знаю", - говорит собеседник.

Вместе с тем он обратил внимание на истерику российских пропагандистов, которые нервно отреагировали на бегство оккупантов с Харьковщины, что может негативно сказаться на перспективах мобилизации в РФ.

"Все это - среда, контролируемая с Лубянки, где-то управляемая, где-то нет, но настроения в войсках соответствующие. Потому что [у российских военных] возникает вопрос - что мы тут обороняем, если перспективы самые печальные. Под Харьковом так же рассуждали – они думали, что город захватят, но в результате потеряли Балаклею, Изюм и сейчас непонятно что происходит с Кременной и Лиманом. То есть это производит самое негативное впечатление на солдат и особенно перспективу добровольно-принудительной мобилизации", - добавил Фейгин.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Армия Украины освободила Изюм и может наносить удары на Донецком направлении.

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