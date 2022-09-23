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Перенос войны на территорию РФ: Фейгин раскрыл неожиданный сценарий

23 сентября 2022, 09:31

Российским властям будет необходимо "тушить пожары" уже в самой РФ, не исключил Марк Фейгин.

Российские военные, Марк Фейгин
Война может начаться на территории РФ, заявил Марк Фейгин / Reuters, УНИАН

Одним из элементов победы в войне с российскими оккупантами может быть перенос боевых действий на территорию противника, заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, необходимо стимулировать начало войны на территории России.

"Не обязательно самим вторгаться. Но если дать оружие грузовиками, то вы же понимаете, что желающих взять это оружие будет много. Представляете, что могут сделать 30-40 тысяч автоматов в приграничных областях России?", - пояснил собеседник.

Он предположил, что после этого российским властям будет необходимо "тушить пожары" уже в самой РФ.

"А если все скажут, что, мол, сами у себя внутри разбирайтесь, это повышает шансы на то, что система закупорится", - добавил Фейгин.

Напомним, ранее Фейгин рассказал о том, что "перегруппировка" подразделений РФ в Харьковской области была обычным отступлением и потерей ранее захваченных территорий.

По его словам, деоккупация практически всей Харьковской области существенно повлияла на общественное мнение в РФ.

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