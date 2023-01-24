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"РФ не может захватить Бахмут": Маломуж сказал, почему Украине важно удержать 2 самые горячие точки

24 января 2023, 10:45
Через Бахмут проходят важные коммуникационные трассы, а в Соледаре удается "перемалывать" противника в больших количествах.
Украинские военные, ВСУ, Николай Маломуж
У РФ нет перспектив захватить Бахмут/ 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Главред

Пригожин со своей ЧВК "Вагнера" и российские военные пытаются захватить хотя бы один из двух городов на Донбассе, которые уже стали самыми горячими точками фронта – Бахмут и Соледар.

Украинские военные мужественно дают отпор врагу. Умелые действия защитников Украины на этих направлениях позволяют часто уничтожать большое количество оккупантов за раз. Например, недавно в один момент была уничтожена сотня "вагнеровцев" и других представителей оккупационных сил. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

Город Бахмут важен для защиты Украины, ведь через него проходят важные коммуникационные трассы.

"Бахмут важный в военном плане, потому что там проходят важные коммуникационные трассы, которые позволяют поставлять боеприпасы бахмутской группировке. Хотя это не единственная трасса, есть и другие обходные, но они длиннее. Соледар не является критическим для нас, но он является критическим в смысле уничтожения лучших сил Российской Федерации", – отмечает генерал.

Однако у России нет перспектив захватить Бахмут.

"Бахмут держится стойко. Разве что Россия бросит всё, что только может, из других регионов, лишь бы переломить там ситуацию. Но я думаю, что перспектив захвата Бахмута российскими войсками нет", – говорит Маломуж.

Ситуация в Бахмуте

Ранее в Службе внешней разведки Германии заявили, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области. Если им удастся это сделать, то существует большая вероятность того, что они в дальнейшем продвинутся вглубь страны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией. Украинские силы, несмотря на потери, препятствуют способности России продолжать наступление в других местах. При этом ВСУ не использовали все возможности из-за замедления поставок оружия со стороны западных партнеров.

Напомним, бойцы Сил обороны разбили наемников частной военной компании "Вагнера" на многих участках направления Бахмут-Соледар. Об этом рассказал офицер батальона Свобода Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

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война в Украине Бахмут вторжение России Соледар Николай Маломуж
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