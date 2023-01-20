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РФ продвинется вглубь Украины после захвата Бахмута - разведка Германии

20 января 2023, 16:52
В Германии обратили внимание на то, что армия РФ в Бахмуте действует "с беспощадной суровостью".
Бахмут, российские военные
После возможного взятия Бахмута РФ пойдет вглубь Украины / Коллаж фото соцсети, Минобороны РФ

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области. Если им удастся это сделать, то существует большая вероятность того, что они в дальнейшем продвинутся вглубь страны. Об этом заявили в Службе внешней разведки Германии, сообщает Spiegel.

Немцев настораживает то, что армия РФ действует в Бахмуте "с беспощадной суровость" и не щадит своих солдат.

"Россия в настоящее время бросает солдат вперед, как пушечное мясо, и что большие потери собственных сил, очевидно, не играют никакой роли в военной тактике россиян", - говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что украинские защитники мужественно держат оборону под Бахмутом и Соледаром, нанося российским оккупантам огромные потери. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении, однако это точно не тысяча и не две тысячи ликвидированных захватчиков.

Также ранее полковник РФ опроверг заявления пропагандистов по Бахмуту. Российским оккупантам не удалось окружить Бахмут в Донецкой области, заявил полковник армии России в отставке, глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев.

Напомним, спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказывал, что ВСУ устроили оккупантам под Бахмутом "второй Афганистан". Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу.

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