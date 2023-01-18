Оккупанты пытались прорваться в Бахмут: пограничники жестко остановили наступление врага

Российские оккупанты предприняли попытку прорваться в город Бахмут на Донетчине. Враги пытались обойти опорный пункт украинских защитников. Такой маневр заметили украинские пограничники, которые вместе с другими защитниками держат подступы к городу.
Чтобы остановить наступление, пограничники начали стрелковый бой, а тем временем запросили поддержку других защитников. Об этом сообщает МВД Украины.
Пехота врага, которая пыталась идти вперед в город, после этого отказалась от идеи обойти опорный пункт украинских военных. Вместо этого оккупанты попытались захватить позиции пограничного подразделения.
Но по группе противника ударили украинские минометчики и артиллерия. В результате наступление врагов было остановлено, в оккупантов потери составили пять человек погибшими и семеро ранеными.
"Огневое поражение захватчиков осуществили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Определенный рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва оккупантов. Бой длился около двух часов, за это время в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек – 5 убитыми и 7 ранеными", – говорится в сообщении.
Ситуация в Бахмуте
Ранее сообщалось, что украинские защитники мужественно держат оборону под Бахмутом и Соледаром, нанося российским оккупантам огромные потери. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении, однако это точно не тысяча и не две тысячи ликвидированных захватчиков.
Также ранее полковник РФ опроверг заявления пропагандистов по Бахмуту. Российским оккупантам не удалось окружить Бахмут в Донецкой области, заявил полковник армии России в отставке, глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев.
Напомним, спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказывал, что ВСУ устроили оккупантам под Бахмутом "второй Афганистан". Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу.
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