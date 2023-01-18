Падение вертолета в Броварах: погибли 15 человек, в том числе и дети, еще 20 - в больнице

Заместитель главы ОП Тимошенко подтвердил смерть министра внутренних дел Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича.

В Броварах 18 января разбился вертолет / Фото Telegram

В ГосЧС рассказали об авиакатастрофе вертолета в Броварах Киевской области. На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГосЧС.

В результате чрезвычайной ситуации по состоянию на 11 часов погибли 15 человек, из них 3 ребенка, сообщает пресс-служба.

Вертолет ГосЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) упал 18 января в 08:20 в г. Бровары Киевской области. Вспыхнул пожар. В 09:06 возгорание в здании локализовано на площади 500 м кв., а в 09:28 - ликвидировано.

По данным ГосЧС, травмы получили 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей).

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил смерть руководства МВД - министра внутренних дел Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря МВД. Всего погибли 18 человек, в том числе трое детей. 20 человек в больнице, некоторые из них в реанимации.

Спасатели разбирают завалы в детском саду. Там упало перекрытие. Под завалами ищут пострадавших.

Полиция просит свидетелей трагедии немедленно обратиться в полицию для помощи в выяснении всех обстоятельств.

Кирилл Тимошенко на месте трагедии в Броварах / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию в Броварах.

"Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы", - написал глава государства в Telegram.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унес это черное утро", - добавил Зеленский.

Погибли Денис Монастырский, Евгений Енин и Юрий Лубкович

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Падение вертолета в Броварах 18 января

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Вспыхнул пожар. В саду находились дети и сотрудники заведения.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь Юрий Лубкович.

Монастырский отправлялся на вертолете в командировку. Цель – рабочая поездка в одну из горячих точек на войне России против Украины.

Согласно предварительной версии следствия, причиной авиакатастрофы в Броварах стала ошибка пилота.

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