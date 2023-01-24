Германия получила запрос Польши на поставку танков Leopard 2 в Украину

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, которые поддерживают Украину танками Leopard 2.

Мариуш Блащак сообщил, что Германия получила запрос от Польши на поставку танков Украине / Фото Википедия

Германия получила официальный запрос Польши о разрешении на передачу Украине немецких танков Leopard 2, которые стоят на вооружении польской армии.

Об этом написал в Twitter министр обороны Мариуш Блащак.

"Немцы уже получили наш запрос на согласие о передаче Украине танков Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, которые поддерживают Украину танками Leopard 2", – говорится в сообщении.

"Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" – добавил Блащак.

Танки Leopard для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Берлина на поставку Украине танков Leopard 2 "скоро будет", поэтому страны, которые имеют эту технику на своем вооружении и планируют ее передать, уже могут готовиться к этому.

Немецкий концерн Rheinmetall заявил, что может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard 2 и выполнит свои обещания.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ФРГ не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Президент Польши Анджей Дуда уточнил, что Варшава готова отправить Киеву 14 тяжелых немецких танков Leopard. По его словам, польское государство уже передало более 260 танков времен СССР и ожидает, что военная помощь Украине будет усиливаться.

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