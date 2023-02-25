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"Крым сам упадет нам в руки": Жданов назвал условие для освобождения полуострова

25 февраля 2023, 01:33
Операция по освобождению оккупированного Донбасса будет намного тяжелее, чем крымская, потому что там сухопутная граница с Российской Федерацией.
Олег Жданов, Крым
Олег Жданов рассказал о перспективах освобождения Крыма и Донбасса / Коллаж Главред, УНИАН

Крымская военная операция может быть проведена намного легче, чем операция по освобождению Донбасса. При этом штурмовать Крым в лоб не будет никакой необходимости. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Украине нужны дальнобойные средства, чтобы выйти на азовское побережье.

"Если мы выходим на азовское побережье, Крым сам падает к нам в руки. Тогда дальнобойными средствами мы перекроем паромную переправу и добьем уцелевшие пролеты Крымского моста. Все, таким образом, мы превратим Крым в настоящий остров. И российские войска останутся в анклаве. Дальше мы начнем методично уничтожать военные объекты на территории Крыма дальнобойным вооружением, пока они не выбросят белый флаг. Или пока мы их не уничтожим", - объяснил военный эксперт.

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По словам Жданова, операция по освобождению оккупированного Донбасса будет намного тяжелее, потому что там сухопутная граница с Российской Федерацией.

"Нам опять же будут нужны дальнобойные средства, чтобы перекрывать эту границу огневым контролем. По-другому мы не выбьем их с нашей территории на Донбассе. Кстати, именно поэтому Россия сегодня и пытается нарастить количество своих военных на оккупированных территориях, особенно в Херсонской области и на юго-востоке Донецкой области. Мелитополь она сейчас пытается превратить в военную базу, Мариуполь уже превратила", - сказал Жданов и напомнил, что в Мариуполе несколько дней подряд гремят мощные взрывы.

По его словам, "бавовна" происходит в мариупольском порту – это ворота, через которые идет огромное количество российской техники и личного состава, боеприпасов и топлива.

"Мы потихонечку перекрываем кислород поставкам российской армии. А такую огромную группировку еще же нужно и кормить, то есть нужны не только боеприпасы, топливо для техники и оружие. Еще нужно предоставить медицинское и банно-прачечное обеспечение. Кстати, родственники российских военных пишут жалобы о возникшей там проблеме – вши в окопах. Когда солдаты вшивеют, это очень деморализует личный состав. Это, в свою очередь, снижает боевую способность частей и подразделений. Конечно, мы не будем ждать, когда они там все завшивеют, а будем наносить огневое поражение. Так что с Крымом я не вижу проблемы, больше проблема с Донбассом", - резюмировал Жданов.

Взрывы в оккупированном Мариуполе

Вечером 21 февраля в Мариуполе прогремела серия взрывов. По данным Мариупольского горсовета, их было не менее 11-ти. Часть из них, вероятно, это работа вражеской противовоздушной обороны.

Как сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уничтожено место базирования оккупантов и склад с боекомплектом в аэропорту. Россиянам пришлось поднять в небо авиацию.

Также в ночь на 22 февраля местные телеграм-каналы сообщали о взрывах по всей линии фронта. Помимо Мариуполя взрывы гремели в оккупированных Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево и Иловайске.

После того, как в Мариуполе прогремела серия мощных взрывов, российские пропагандисты начали ныть, что защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

Взрывы в Мариуполе прокомментировала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она, сохраняя интригу, отметила, что удаленность теперь является очень относительным понятием.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность – это очень относительное понятие. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", – сказала Гуменюк.

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