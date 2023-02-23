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"Мариуполь уже не является для нас недостижимым": в ВСУ заинтриговали заявлением о взрывах в городе

23 февраля 2023, 19:23
Взрывы раздаются в городе уже третий день подряд. В ОК "Юг" прокомментировали, с чем это может быть связано.
Наталья Гуменюк, взрыв
В ВСУ прокомментировали взрывы в оккупированном Мариуполе/ pixabay.com, скрин

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области третьи сутки подряд раздаются взрывы. Они произошли в городе также 23 февраля, пока российские оккупанты отмечали "День защитника отечества". После этого в Объединенном командовании " Юг " заявили, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недостижимым для украинских военных.

Так взрывы в Мариуполе прокомментировала начальница объединенного координационного пресс-центру Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она, сохраняя интригу, отметила, что удаленность теперь является очень относительным понятием.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность – это очень относительное понятие. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", – сказала Гуменюк.

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Также она отметила, что по состоянию на это время в Черном море находится четыре российских корабля, и среди них нет ракетоносителей.

Напомним, после того, как в ночь на 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов, российские пропагандисты начали ныть, что защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

Ранее сообщалось, что в Мариуполе, Мангуше и Никольском произошли несколько мощных взрывов. По предварительной информации, попадания были в расположение российских оккупантов. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, по меньшей мере три громких взрыва были слышны поздно вечером 12 февраля.

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