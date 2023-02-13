Есть попадание в базу оккупантов: в Мариуполе прогремела серия взрывов

После взрывов еще некоторое время были слышны звуки детонации, а пропагандисты уже придумали свою версию произошедшего, Петр Андрющенко.

Взрыв / УНИАН

В Мариуполе, Мангуше и Никольском произошли несколько мощных взрывов. По предварительной информации, попадания были в расположение российских оккупантов.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, по меньшей мере три громких взрыва было слышно поздно вечером 12 февраля.

"Известно о попадании в расположение оккупантов в поселке Никольское в помещении школы №3", - сообщил Андрющенко.

Он также добавил, что после взрывов еще некоторое время были слышны звуки детонации, а пропагандисты уже придумали свою версию произошедшего.

"Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбитием "Точки У", что никак не соответствует действительности", - отметил советник мэра.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления", говорит советник мэра города.

Ранее в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.

Вам может быть интересно: