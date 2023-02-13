Мощная "бавовна" в Мариуполе: в Сети сообщают о подрыве оккупантов вместе со складом боеприпасов

Сообщается, что прилет был по зданию бывшей школы, где оккупанты обустроили свое расположение и склад боеприпасов.

В Мариуполе раздались громкие взрывы / Коллаж фото Telegram, УНИАН (иллюстративное изображение)

Российские оккупанты в Мариуполе Донецкой области в панике. На территории города прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

Взрывы произошли поздно вечером 12 февраля.

"22:00 в Мариуполе хлопает. Однозначно вечер приобретает новые краски", - написал он.

В Сети появилась информация о тои, что прилет был по зданию бывшей 3 школы в населенном пункте Никольское. Там оккупанты обустроили склад с боеприпасами и обустроили свое расположение.

Однако эта информация неофициальная.

В Мариуполе раздались громкие взрывы / скриншот

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления", говорит советник мэра города.

Раньше в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.

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