glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощная "бавовна" в Мариуполе: в Сети сообщают о подрыве оккупантов вместе со складом боеприпасов

13 февраля 2023, 00:16
Сообщается, что прилет был по зданию бывшей школы, где оккупанты обустроили свое расположение и склад боеприпасов.
Взрыв в Мелитополе
В Мариуполе раздались громкие взрывы / Коллаж фото Telegram, УНИАН (иллюстративное изображение)

Российские оккупанты в Мариуполе Донецкой области в панике. На территории города прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

Взрывы произошли поздно вечером 12 февраля.

"22:00 в Мариуполе хлопает. Однозначно вечер приобретает новые краски", - написал он.

В Сети появилась информация о тои, что прилет был по зданию бывшей 3 школы в населенном пункте Никольское. Там оккупанты обустроили склад с боеприпасами и обустроили свое расположение.

Однако эта информация неофициальная.

взрывы в Мариуполе
В Мариуполе раздались громкие взрывы / скриншот

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления", говорит советник мэра города.

Раньше в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.

Другие новости:

война в Украине новости Мариуполя вторжение России взрыв
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:58

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяек

00:51

Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запретыВидео

00:16

Мощная "бавовна" в Мариуполе: в Сети сообщают о подрыве оккупантов вместе со складом боеприпасовВидео

12 февраля, воскресенье
23:32

"Жив ли диктатор": почему Путину важно "отгулять" 24 февраля - экспертВидео

23:08

"Придется привыкать": Игнат рассказал о подлой тактике РФ, которая терроризирует Украину "шахедами"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:39

"Отступаешь - расстрел": вагнеровец рассказал о безумных потерях оккупантовВидео

21:48

"Это не решающая победа": Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удараВидео

21:47

Евровидение-2023: букмекеры назвали вероятность, с которой Украина победит на конкурсе

21:41

Финляндия пока не хочет передавать танки Leopard Украине: премьер-министр рассказала, в чем причинаВидео

Реклама
21:04

"Я не хочу жить в стране, где люди выживают": украинская актриса "отругала" местный бизнес

20:33

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

20:31

В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецептВидео

20:30

Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут привести к финализации войны с РоссиейВидео

20:16

"Короче, всё плохо": оккупант рассказал, что в феврале будут решающие боиВидео

19:42

"Как смеете требовать": Мельник жестко раскритиковал Германию из-за отказа передавать истребителиВидео

19:21

"Начинаешь выбирать место где потеплее и лучше кормят": Ксения Собчак получила паспорт Израиля

19:20

Эффект плацебо для суицидников, или Как россияне готовятся к встрече с "Леопардами"мнение

19:19

"ВСУ истощают врага": Череватый рассказал о тяжелых боях на востоке и безумных потерях оккупантовВидео

19:18

"Нахальная" дочь пошла поперек воли Елизаветы IIВидео

18:33

"Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз": Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада РФВидео

Реклама
18:19

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

17:52

"Не может появиться на людях": Демин о тяжелой болезни украинского секс-символа ВинникаВидео

17:38

Украинцам начали платить 6 тысяч гривен от чешской организации: где получить помощьВидео

17:06

Пакистан отправил Украине 10 000 снарядов для РСЗО Град - The Economic TimesВидео

16:44

Когда подводит зрение и сдают нервы: 3 легких способа вдеть нитку в иголку

16:43

"Они готовятся": новая волна мобилизации еще больше истощит РФ - СкибицкийВидео

16:33

"У меня не все, как у людей": Даша Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном

16:24

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - переменыВидео

16:11

"Мы заберем Адэсу, Харьков и Киев": Кадыров собрался идти до Польши и уничтожать украинцевВидео

16:10

"Пытались идти колонной техники": ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе, россияне отступилиВидео

16:09

Фейгин поделился прогнозом, дадут ли Украине 24 февраля "подарки" в виде истребителейВидео

15:49

Звезда Сватов получила сотрясение мозга и перелом носа - появились фото без ретуши

15:16

"Подписал контракт с другими": сын Соловьева "отказался" воевать за РФ и шокировал своим видомВидео

15:07

ВСУ в пух и прах разнесли колонну российских войск в Запорожской областиВидео

14:56

Сардины и короткая стрижка: что нужно и не нужно делать, чтобы ногти росли быстрееВидео

14:40

В России собрались посеять хаос в Британии из-за войны в Украине - The Sun

14:30

Грандиозное возвращение Мира наизнанку: на 1+1 покажут сезон про Колумбию, который сняли до войныВидео

14:26

Как вернуть огонек в отношениях: семь сексуальных способовВидео

14:16

Столтенберг не хочет продлевать срок полномочий генсека НАТО - СМИ

14:15

Умер выдающийся украинский летчик Олег КоршуновВидео

Реклама
13:59

Ляпису Трубецкому отменили концерт в СербииВидео

13:56

Зеленский ввел мощные санкции против России на 50 летВидео

13:38

Как оживить увядшие комнатные цветы: поможет один дешевый препарат

13:28

Оккупанты отошли назад: ВСУ нанесли невероятный урон войскам ПутинаВидео

13:09

Все выли от восторга: как сейчас выглядят красавчики-комиссары из сериала "Комиссар Рекс"

13:01

Везут фурами: под Москвой нашли тайное кладбище "вагнеровцев"Видео

12:42

В Украину возвращаются крепкие морозы: синоптики назвали даты атаки нового циклонаВидео

12:41

Зачем в СССР строили круглые дома и почему в них было невыносимо жить

12:15

"Бесстыжая мразь": Кадыров набросился на бежавшего из России СлепаковаВидео

12:03

Путин может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит Киеву оружие - ДудаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять