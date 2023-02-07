В Мариуполе прогремели мощные взрывы в месте скопления техники РФ: оккупанты с перепугу подняли авиацию

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области во вторник, 7 февраля, прогремели мощные взрывы. По сообщениям местных жителей, они произошли в Приморском районе, куда недавно российские оккупанты как раз стянули боевую технику и системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он отмечает, что прозвучало пять мощных взрывов.
"Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Там, где недавно оккупанты завезли технику и ПВО. Подробности (скорее – последствия) устанавливаем", – написал Андрющенко.
После взрывов захватчики подняли в воздух большое количество вражеской авиации.
По словам Андрющенко, оккупанты после этого сообщили о якобы работе ПВО.
"Странно, что не очередная ложь о "разминировании". Оккупанты в Мариуполе почти официально сообщила о работе ПВО (правда как всегда с бравадой о "рабоют наши ракетные войска"). Но что-то молчат о последствиях. Хотя, это неудивительно", – написал он.
При этом советник мэра Мариуполя также рассказал, что местные жители также слышали громкие звуки и в Кальмиусскому районе города. Однако эти звуки и пылевое облако, которое появилось после этого – это результат сноса 12-этажного дома возле гостиницы "Дружба".
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления", говорит советник мэра города.
Раньше в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.
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