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В Мариуполе прогремели мощные взрывы в месте скопления техники РФ: оккупанты с перепугу подняли авиацию

7 февраля 2023, 16:04
Пять мощных взрывов прогремели в районе порта, куда оккупанты как раз стянули большое количество своей военной техники.
Взрыв, российские военные, российская техника
В Мариуполе прогремели мощные взрывы в месте скопления техники РФ/ pixabay.com, Минобороны РФ

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области во вторник, 7 февраля, прогремели мощные взрывы. По сообщениям местных жителей, они произошли в Приморском районе, куда недавно российские оккупанты как раз стянули боевую технику и системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он отмечает, что прозвучало пять мощных взрывов.

"Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Там, где недавно оккупанты завезли технику и ПВО. Подробности (скорее – последствия) устанавливаем", – написал Андрющенко.

После взрывов захватчики подняли в воздух большое количество вражеской авиации.

По словам Андрющенко, оккупанты после этого сообщили о якобы работе ПВО.

"Странно, что не очередная ложь о "разминировании". Оккупанты в Мариуполе почти официально сообщила о работе ПВО (правда как всегда с бравадой о "рабоют наши ракетные войска"). Но что-то молчат о последствиях. Хотя, это неудивительно", – написал он.

При этом советник мэра Мариуполя также рассказал, что местные жители также слышали громкие звуки и в Кальмиусскому районе города. Однако эти звуки и пылевое облако, которое появилось после этого – это результат сноса 12-этажного дома возле гостиницы "Дружба".

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления", говорит советник мэра города.

Раньше в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.

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