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"Украина - не Корея": Данилов ответил безумному Медведеву, пророчащему Украине корейский "сценарий"

7 февраля 2023, 14:50
Алексей Данилов заявил скандальному политику из страны-агрессора Дмитрию Медведеву о невозможности корейского сценария для Украины.
Данилов, Медведев
Данилов ответил безумному Медведеву, пророчащему Украине корейский "сценарий" / коллаж фото УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов в весьма жестко форме прореагировал на очередную пропагандистскую чушь, которую озвучил скандальный российский политик Дмитрий Медведев. относительно развития событий в Украине "по корейскому сценарию" и разделения страны по условной параллели. Свою яростную отповедь украинский чиновник написал в Twitter.

"Украина - не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают", − говорится в тексте.

Для понимания контекста − Медведев в очередном своем пропагандистском и неадекватном опусе в Telegram заявил – мол, Украина рассматривает возможность "корейского сценария" в войне против России, стремясь повторить путь Южной Кореи и надеяться на освобождение временно оккупированных районов.

Но затем Медведева понесло вовсе уже в завиральные дали – мол, "корейский сценарий" невозможен, потому что якобы Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием". Ну и в конце своего бредового спича даже пригрозил – мол, Украину ждет "разделение на части".

Заявления Медведева о войне России против Украины

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

Другие новости о заявлениях Медведева:

Южная Корея Северная Корея Дмитрий Медведев Алексей Данилов война России и Украины
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