"Украина - не Корея": Данилов ответил безумному Медведеву, пророчащему Украине корейский "сценарий"

Секретарь СНБО Алексей Данилов в весьма жестко форме прореагировал на очередную пропагандистскую чушь, которую озвучил скандальный российский политик Дмитрий Медведев. относительно развития событий в Украине "по корейскому сценарию" и разделения страны по условной параллели. Свою яростную отповедь украинский чиновник написал в Twitter.
"Украина - не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают", − говорится в тексте.
Для понимания контекста − Медведев в очередном своем пропагандистском и неадекватном опусе в Telegram заявил – мол, Украина рассматривает возможность "корейского сценария" в войне против России, стремясь повторить путь Южной Кореи и надеяться на освобождение временно оккупированных районов.
Но затем Медведева понесло вовсе уже в завиральные дали – мол, "корейский сценарий" невозможен, потому что якобы Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием". Ну и в конце своего бредового спича даже пригрозил – мол, Украину ждет "разделение на части".
Заявления Медведева о войне России против Украины
Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.
"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".
Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.
Другие новости о заявлениях Медведева:
- Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорий
- Виталий Портников. Термоядерный дегенерат Дмитрий Медведев
- Медведев вспыхнул новым абсурдом и назвал нападение России на Украину "отечественной войной"