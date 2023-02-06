Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты устроили перестрелку между собой

Стрельба произошла на левобережье оккупированного города. Советник мэра Мариуполя рассказал о причинах.

В Мариуполе оккупанты устроили перестрелку между собой/ Минобороны РФ, Радио Свобода

Во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля.

Об инциденте сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он отмечает, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления", говорит Андрющенко.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Вновь. Левобрежье, Морской бульвар в районе утреннего рынка российские военные стреляла из стрелкового оружия по российским военным. Алкоголь в Мариуполе как союзник сопротивления. Хорошо", – написал советник городского головы Мариуполя.

Это уже не первый раз российские оккупанты устраивают разборки друг с другом в Мариуполе под действием алкоголя. В начале января захватчики устроили в Мариуполе погоню с применением стрелкового оружия. 2 января буряты и российские оккупанты начали стрелять друг в друга, в результате чего застрелили одного из россиян.

Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.

Вас также может заинтересовать: