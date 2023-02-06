Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты устроили перестрелку между собой

Во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля.
Об инциденте сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он отмечает, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления", говорит Андрющенко.
"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Вновь. Левобрежье, Морской бульвар в районе утреннего рынка российские военные стреляла из стрелкового оружия по российским военным. Алкоголь в Мариуполе как союзник сопротивления. Хорошо", – написал советник городского головы Мариуполя.
Это уже не первый раз российские оккупанты устраивают разборки друг с другом в Мариуполе под действием алкоголя. В начале января захватчики устроили в Мариуполе погоню с применением стрелкового оружия. 2 января буряты и российские оккупанты начали стрелять друг в друга, в результате чего застрелили одного из россиян.
Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж.
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