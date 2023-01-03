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Пьяная бойня в Мариуполе: буряты и русские устроили кровавые разборки

3 января 2023, 07:16
Пьяные буряты применили оружие и один из них убил русского военного.
буряты русские
Буряты и русские устроили перестрелку в Мариуполе / Байкал Daily/ Сергей Тарасенко

Между российскими оккупантами в Украине продолжают происходить конфликты и перестрелки, спровоцированные чрезмерным употреблением горячительных напитков.

В частности, российские оккупанты также устроили в Мариуполе погоню с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко в Telegram.

Он отмечает, что 2 января, в оккупированном Мариуполе буряты и русские оккупанты начали стрелять друг в друга, в результате чего застрелили одного из русских.

По данным советника городского головы Мариуполя, инцидент произошел в Кальмиусском районе города.

Андрющенко добавил, что обе стороны конфликта были нетрезвыми после того, как отмечали Новый год. Буряты применили оружие и один из них убил русского военного.

Пьяная бойня в Мариуполе: буряты и русские устроили кровавые разборки

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе в пределах металлургического завода имени Ильича внезапно загорелась помещение, в котором расположилась группа русских военных оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он же выложил соответствующее видео.

По его информации, за этой диверсией стоят участники движения "Мариупольское сопротивление".

"В Мариуполе горит помещение расположения российских военных, расположенное на территории ММК имени Ильича. Мариупольское сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", — написал Андрющенко.

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