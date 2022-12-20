"Опасность для русских рядом": в Мариуполе партизаны подожгли база оккупантов

Сообщается, что в здании пылают и личные вещи российских оккупантов, и все, что они успели награбить.

В Мариуполе партизаны подожгли база оккупантов / скриншот из видео, фото УНИАН

Во временно оккупированном Мариуполе в пределах металлургического завода имени Ильича внезапно загорелась помещение, в котором расположилась группа русских военных оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он же выложил соответствующее видео.

По его информации, за этой диверсией стоят участники движения "Мариупольское сопротивление".

"В Мариуполе горит помещение расположения российских военных, расположенное на территории ММК имени Ильича. Мариупольское сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", — написал Андрющенко.

Чиновник также процитировал сообщение от участников сопротивления, в котором они заявляют, что пылают личные вещи российских оккупантов − и все, что они успели награбить.

"На ММК им. Ильича горит здание оккупантов. Вещи, награбленное — все тлен. Буквально. Причину пожара уточнять вслух не будем, но уважительнее надо, господа оккупанты, уважительнее. Опасность для русских - она везде. Рядом. И всегда очень неожиданно", — подчеркнули партизаны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Дианов, который очень сильно пострадал в русском плену, передал 3 миллиона грн, собранных украинцами на его лечение, "Ассоциации семей защитников "Азовстали"".

"Как я и обещал начинаю передавать собранные мне на помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Первые 3 млн гривен я перевел "Ассоциации семей защитников "Азовстали"". Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают, каким семьям сейчас больше всего нужна помощь ", – сказал он.

До того, 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В их число вошли и Екатерина Полищук вместе с Дмитрием Казацким.

В частности, в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Эрдогана находятся Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офицеры из командного состава полка "Азов".

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