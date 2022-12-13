"Последствия будут масштабными": Украина жестко пригрозила Ирану из-за поддержки войны

Украина зафиксировала сотни фактов обстрелов населенных пунктов інарськими дронами.

Украина пригрозила Ирану за поддержку войны / Коллаж фото pixabay.com, facebook/Олег Николенко

Иран поддерживает войну, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины. Иранская сторона передает оккупантам оружие для уничтожения украинского народа. Последствия за такую поддержку войны будут масштабными. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает УНИАН.

Эти последствия будут более масштабными, чем выгода от сотрудничества с РФ, говорит Николенко. Он добавил, что Украина не верит возражениям со стороны Ирана о том, что страна якобы не поставляет России оружие.

"Имеем сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами ... Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией", - сказал Николенко.

Военная помощь Ирану России

Иран передает стране-агрессору РФ ударные беспилотники, которые российские войска используют для ударов по военным и гражданским объектам в ходе войны против Украины. Киев призывал Тегеран прекратить поставки во избежание ответственности.

По данным Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро и передала несколько единиц британских и американских вооружений в обмен на 160 ударных беспилотников. Как полагают журналисты, среди них около 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

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