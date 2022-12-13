Оккупации Мариуполя можно было избежать: военный рассказал детали захвата города

Российские военные имели преимущество в количестве живой силы и разбивали украинские позиции авиацией.

Оккупации Мариуполя можно было избежать / Коллаж фото Михаил Блащук

Российским оккупантам не удалось бы захватить Мариуполь, если бы враг не стрелял постоянно авиацией по позициям украинских защитников. Об этом в интервью Главреду рассказал украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины Михаил Блащук, который с первого дня полномасштабной войны защищал город от русских.

Украинским военным критически не хватало артиллерии, боевых комплектов, а также вооружения, которое могло бы сбивать вражеские самолеты и вертолеты.

"Если бы было больше артиллерии, то, возможно, все было бы хорошо. И если бы совсем не было их авиации, потому что авиация их работала 24/7, они очень бомбили и сбрасывали каждую минуту. Если бы ее не было, то ничего у них не получилось бы. Мы бы их своим малым количеством, своими батальонами выжали бы оттуда. А из-за того, что у них была артиллерия и авиация, то наши автоматы с гранатометами и Джавелинами работали хорошо только против БТРа или танка", - сказал Михаил Блащук.

Он добавил, что из-за превосходства врага в военной технике и живой силе, оккупанты смогли взять украинских военных в кольцо, что не позволило им мощно прогнать русских.

"Можно было бы, мне кажется, этого избежать. Если бы у нас было больше БК (боевых комплектов - Главред), был подвоз, если бы нас не взяли в кольцо, было бы все хорошо. Но у нас так случилось, что нас взяли в кольцо. Я не знаю, как это случилось, но если бы этого не произошло, мы бы до сих пор там бы стояли. За первым пошло второе кольцо, за вторым пошло третье. К нам, насколько я знаю, два батальона прорывались, там были мои друзья, я знал, что они идут к нам на помощь, но они не доходили до нас, их разбивали", - пояснил военный.

Кто такой Михаил Блащук Михаил Блащук – украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины. С начала полномасштабной войны защищал Мариуполь. В апреле 2022 года попал в российский плен, где пробыл более 7-ми месяцев.

Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранение. В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник.

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что 6 декабря мощные взрывы прогремели в Мелитополе в районе аэродрома. Потом стало известно о взрывах в микрорайоне "Дроби" на проспекте 50-летия Победы. От взрывной волны в домах повылетали окна.

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