Сдавал людей оккупантам в пыточные: в Мелитополе подорвали коллаборанта-друга Кивы

Утром во вторник, 6 декабря, во временно оккупированном городе Мелитополь (Запорожская область) прогремели мощные взрывы. Как сообщает портал "РИА Мелитополь", в результате пострадал местный коллаборант Николай Волык.
Сперва очевидцы сообщили, что очередная "бавовна" произошла в районе аэродрома.
Потом стало известно о взрывах в микрорайоне "Дроби" на проспекте 50-летия Победы. От взрывной волны в домах повылетали окна.
В эпицентре взрыва оказался Волык. Он ранее был депутатом Мелитопольского районного совета от ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. А до того он состоял в дружеских отношениях с политиком-запроданцем Ильей Кивой.
Как говорят местные жители, после прихода русским оккупантов Волык стал обещать мелитопольским бизнесменам свою московскую "крышу".
А неугодных он якобы сдавал в комендатуру, где оккупанты людей массово отправляли в пыточные. Впрочем, журналисты не исключают, что взрыв устроили в рамках разборок местные бандиты.
О том, что в Мелитополе зафиксировали "бавовну", позже подтвердил в своем Telegram-канале и мэр города Иван Федоров. По его данным, взрывы были такой силы, что их слышала половина горожан.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Мелитополе в Запорожской области усилили издевательства над местными жителями из-за неудач на фронте. Россияне бесятся из-за отсутствия побед и вымещают свою злость на гражданских.
Как рассказал мэр города Иван Федоров, о различных случаях пыток и издевательств ему рассказали местные жители, которые были в плену у россиян и которым потом удалось выехать с оккупированных территорий.
15 ноября стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии.
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