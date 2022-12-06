Сдавал людей оккупантам в пыточные: в Мелитополе подорвали коллаборанта-друга Кивы

Утром 6 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. В результате пострадал местный коллаборант Николай Волык.

В Мелитополе подорвали коллаборанта-друга Кивы / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и РИА Мелитополь

Утром во вторник, 6 декабря, во временно оккупированном городе Мелитополь (Запорожская область) прогремели мощные взрывы. Как сообщает портал "РИА Мелитополь", в результате пострадал местный коллаборант Николай Волык.

Сперва очевидцы сообщили, что очередная "бавовна" произошла в районе аэродрома.

Потом стало известно о взрывах в микрорайоне "Дроби" на проспекте 50-летия Победы. От взрывной волны в домах повылетали окна.

В эпицентре взрыва оказался Волык. Он ранее был депутатом Мелитопольского районного совета от ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. А до того он состоял в дружеских отношениях с политиком-запроданцем Ильей Кивой.

Волык и Кива / РИА Мелитополь

Как говорят местные жители, после прихода русским оккупантов Волык стал обещать мелитопольским бизнесменам свою московскую "крышу".

А неугодных он якобы сдавал в комендатуру, где оккупанты людей массово отправляли в пыточные. Впрочем, журналисты не исключают, что взрыв устроили в рамках разборок местные бандиты.

О том, что в Мелитополе зафиксировали "бавовну", позже подтвердил в своем Telegram-канале и мэр города Иван Федоров. По его данным, взрывы были такой силы, что их слышала половина горожан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Мелитополе в Запорожской области усилили издевательства над местными жителями из-за неудач на фронте. Россияне бесятся из-за отсутствия побед и вымещают свою злость на гражданских.

Как рассказал мэр города Иван Федоров, о различных случаях пыток и издевательств ему рассказали местные жители, которые были в плену у россиян и которым потом удалось выехать с оккупированных территорий.

15 ноября стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии.

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