Украинское небо будут защищать новые системы ПВО: лидеры G7 заявили о непоколебимой поддержке Украины

Лидеры "Большой семерки" также осудили ракетные удары России по критической инфраструктуре Украины.

G7 обещают предоставить Украине больше средств ПВО / Посольство Украины в США, Википедия

Лидеры "Большой семерки" на виртуальной встрече в понедельник, в которой также принимал участие президент Владимир Зеленский, заверили Украину в непоколебимой поддержке. Они пообещали предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном коммюнике по результатам виртуального саммита G7.

"Государства G7 будут продолжать помогать Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее и сдерживать российскую агрессию в соответствии со своими правами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.

Отмечается, что страны G7 будут продолжать координировать усилия, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины в военном и оборонном оборудовании, сосредотачиваясь непосредственно на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны".

Лидеры "Большой семерки" также осудили ракетные удары России по критической инфраструктуре Украины, назвав их военными преступлениями. Они заверили, что в конечном итоге РФ будет вынуждена заплатить за восстановление Украины.

"Мы привлечем президента Путина и других причастных к ответственности согласно международному праву", - говорится в заявлении.

Ракетный террор РФ

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов по Украине говорит лишь о том, что враг к ним готовится.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о вероятности ответных действий на ракетный террор РФ. "Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага", - подчеркнул он.

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