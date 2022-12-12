Ключевой темой будет энергетика: Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 - CNN

Страны G7 планируют обсудить жесткую войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины.

Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 / Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, присоединится к лидерам стран "Большой семерки", которые собираются провести виртуальную встречу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.

"Лидеры обсудят прогресс, которого мы вместе достигли во время председательства Германии в решении самых острых глобальных вызовов нашего времени", - сказал чиновник.

По его словам, ключевой темой будет ситуация в энергетической системе, которая касается как Украины, так и Европейского Союза. Также страны G7 планируют обсудить жесткую войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины.

"Лидеры обсудят жестокую войну России против Украины и будут координировать наши усилия для поддержки Украины столько, сколько это будет нужно. Они также обсудят другие приоритеты, такие как решение климатического кризиса, продовольственная и энергетическая безопасность, партнерство "Большой семерки" для глобальной инфраструктуры и инвестиций и т. д. Группа более объединена, чем когда-либо прежде, и мы с нетерпением ждем дальнейшего укрепления партнерства во время председательства Японии в G7 в 2023 году", - сказал высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что встреча состоится после телефонного разговора Байдена и Зеленского, который состоялся 11 декабря. Во время разговора Байден подчеркнул, что США "предоставляют приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины с помощью нашей помощи в сфере безопасности".

Усиление ПВО Украины - приоритет для США

Из-за массированных российских обстрелов украинской критической инфраструктуры Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны.

В Белом доме рассказали, что Вашингтон считает усиление ПВО Украины ключевой задачей для американского государства. Поэтому Штаты сосредоточены на помощи Киеву в области безопасности. "Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины с помощью помощи в области безопасности", - указано в сообщении.

Также американский президент акцентировал внимание на финансовой помощи Украине в размере 53 миллионов долларов "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины".

"Президент Байден поздравил заявленную президентом Зеленским готовность к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН. Он подтвердил обязательства США продолжать предоставлять Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, возлагая на Россию ответственность за ее военные преступления и злодеяния и за ее агрессию", - подчеркнули в Белом доме по итогам телефонных переговоров Байдена и Зеленского.

Вас может заинтересовать: