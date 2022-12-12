glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ключевой темой будет энергетика: Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 - CNN

12 декабря 2022, 17:41
Страны G7 планируют обсудить жесткую войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины.
Ключевой темой будет энергетика: Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 - CNN
Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 / Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, присоединится к лидерам стран "Большой семерки", которые собираются провести виртуальную встречу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.

"Лидеры обсудят прогресс, которого мы вместе достигли во время председательства Германии в решении самых острых глобальных вызовов нашего времени", - сказал чиновник.

По его словам, ключевой темой будет ситуация в энергетической системе, которая касается как Украины, так и Европейского Союза. Также страны G7 планируют обсудить жесткую войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины.

"Лидеры обсудят жестокую войну России против Украины и будут координировать наши усилия для поддержки Украины столько, сколько это будет нужно. Они также обсудят другие приоритеты, такие как решение климатического кризиса, продовольственная и энергетическая безопасность, партнерство "Большой семерки" для глобальной инфраструктуры и инвестиций и т. д. Группа более объединена, чем когда-либо прежде, и мы с нетерпением ждем дальнейшего укрепления партнерства во время председательства Японии в G7 в 2023 году", - сказал высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что встреча состоится после телефонного разговора Байдена и Зеленского, который состоялся 11 декабря. Во время разговора Байден подчеркнул, что США "предоставляют приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины с помощью нашей помощи в сфере безопасности".

Усиление ПВО Украины - приоритет для США

Из-за массированных российских обстрелов украинской критической инфраструктуры Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны.

В Белом доме рассказали, что Вашингтон считает усиление ПВО Украины ключевой задачей для американского государства. Поэтому Штаты сосредоточены на помощи Киеву в области безопасности. "Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины с помощью помощи в области безопасности", - указано в сообщении.

Также американский президент акцентировал внимание на финансовой помощи Украине в размере 53 миллионов долларов "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины".

"Президент Байден поздравил заявленную президентом Зеленским готовность к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН. Он подтвердил обязательства США продолжать предоставлять Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, возлагая на Россию ответственность за ее военные преступления и злодеяния и за ее агрессию", - подчеркнули в Белом доме по итогам телефонных переговоров Байдена и Зеленского.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Владимир Зеленский Большая семерка война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:55

Военный эксперт назвал возможную дату новой ракетной атаки на Украину

17:45

Лунный календарь на 2023: благоприятные и неблагоприятные дни года

17:41

Ключевой темой будет энергетика: Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 - CNNВидео

17:34

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещей нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

17:06

Королева выставила свои пухлые коленки и спела на сельской дискотекеВидео

Реклама
17:05

Угроза новых ракетных ударов: в разведке рассказали, сколько РФ может "кошмарить" УкраинуВидео

16:59

Приехали убивать украинцев: ВСУ успешно "демилитаризовали" оккупантов-одноклассниковВидео

16:45

Король Чарльз III и королева Камилла представили праздничную открытку со знаковым фото

16:36

РФ ведет обстрелы украинскими ракетами: в Минобороны Украины объяснили ситуациюВидео

16:26

Заморозки не будет: война закончится после деоккупации Украины - ЗеленскийВидео

16:17

Осталось на 5-7 пусков: эксперт рассказал, какие ракеты остались у РоссииВидео

16:05

Лопес и Аффлек умилили фанатов романтической прогулкой по КалифорнииВидео

15:59

РФ не будет смысла бить крылатыми ракетами по Украине: эксперт назвал условиеВидео

15:49

Хвастаться больше нечем: Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференциюВидео

15:34

Таролог спрогнозировала, что ждет Украину в 2023-м: станет ли виден конец войны

15:32

Украину заметет снегом и скует сильнейший гололед: синоптики дали новый прогнозВидео

15:30

Если Путин умрет, войны не будет: Зеленский назвал условие завершения агрессии РФВидео

15:27

Гороскоп на завтра 13 декабря 2022: Овнам – важные решения, а Весам – отшельничество

15:27

"Могут истощить украинскую ПВО": эксперт объяснил опасность применения Россией дроновВидео

15:25

"Хоть бы один аншлаг собрала": Киркоров вызверился на "путинистку" Шукшину

Реклама
15:18

Три поколения Павликов: Виктор Павлик с сыном посетил отчий дом и показал 82-летнюю маму

15:01

Автономное питание в блэкаут: в Украине запущена карта заведений с генераторамиВидео

14:53

Эксперт пояснил, как удары по авиабазам врагов помогут бойцам ВСУ на фронте

14:44

С наградой на тот свет: ВСУ ликвидировали прапорщика-оккупанта, награжденного медалью Суворова за войнуВидео

14:36

Король Чарльз III готовит серьезный переполох для Меган Маркл и ГарриВидео

14:19

Официальное заявление ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" (Львовская табачная фабрика) актуально

14:18

Удар беспилотников по авиабазе в Рязани: уничтожен майор ВВС РоссииВидео

13:58

Закуска на Новый год 2023, которая разлетается за 2 минуты: самый быстрый рецептВидео

13:54

Перебрасывают технику ближе к границе с Украиной: в Беларуси заметили активность войск РФВидео

13:47

"Ракеты еще есть": в ВСУ предупредили об угрозе нового массированного удара РФВидео

13:42

Запретить нельзя разрешить: почему собаки едят траву

13:16

В Украине существенный дефицит мощности, действуют лимиты потребления электроэнергии – УкрэнергоВидео

12:51

В Мелитополе взорвали базу с сотрудниками ФСБ: детали мощного удара ВСУВидео

12:50

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

12:23

16 лет спустя: как сейчас выглядит Лена Полено из Счастливых вместе

12:22

Певица Шер рассказала о трагедии в своей семьеВидео

11:54

Тотальный блэкаут в Украине – реальный сценарий, люди могут переехать в села – КулебаВидео

11:51

"РФ уже проиграла": у Зеленского объяснили, что ждет Россию после фиаско в войнеВидео

11:42

"Бог был в последнем поезде из Мариуполя": в США легендарная певица записала песню о войне в УкраинеВидео

11:30

Страны G7 и ЕС помогут внедрить реформу градостроительства - Кубраков

Реклама
11:19

Зима ограничивает применение авиации: эксперт назвал главную проблему для ВСУВидео

11:05

"Там сошли с ума": дальнобойщик Гостюхин отрекся от сестры и дочки из-за войны в Украине

11:00

"В комнате лежали гениталии, глаза, срезанная кожа": украинский военный про русский пленВидео

10:53

План "Ноев ковчег": политолог поведал, как будут эвакуировать Путина и "кремлевских" в ВенесуэлуВидео

10:43

"Десятки оккупантов отправятся домой в пакетах": на Запорожье ВСУ накрыли огнем базы военных РФВидео

10:34

"Путин пришел нас уничтожить": Кулеба разнес противников "бавовны" на военных базах в РоссииВидео

10:19

Опытные хозяйки всегда держат сыр в морозилке: в чем хитрость

10:05

РФ хочет захватить 4 области Украины: в британской разведке назвали приоритетное направлениеВидео

10:01

Путин упал с лестницы и повредил копчик - британские СМИВидео

09:37

"Еле живой остался": ВСУ накрыли из HIMARS базу вагнеровцев в СватовоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять