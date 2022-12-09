План окончания войны: посол США рассказала о том, что может стать "формулой мира"

Посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк прокомментировала перспективы окончания войны РФ против Украины.
По ее словам, США и страны G7 поддерживают мирный план, представленный президентом Владимиром Зеленским, который мог бы стать возможным решением войны. Такое мнение американский дипломат высказала в интервью "24 каналу".
"Сейчас очень ясно понятно - кто на стороне мира, а кто на стороне войны", - подчеркнула она.
Посол США в Украине напомнила о том, что президент Владимир Зеленский говорил о мирном плане, который состоит из 10 пунктов.
"Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальным план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", - добавила Бринк.
"Формула мира" Владимира Зеленского
Ранее Владимир Зеленский сказал, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что сейчас настало время ее остановить.
"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.
Он опубликовал расширенный список условий окончания войны:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.
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