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План окончания войны: посол США рассказала о том, что может стать "формулой мира"

9 декабря 2022, 14:30
Посол США в Украине напомнила о том, что президент Владимир Зеленский ранее представил свой мирный план.
Бриджит Бринк
Бриджит Бринк / Facebook/usdos.ukraine

Посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк прокомментировала перспективы окончания войны РФ против Украины.

По ее словам, США и страны G7 поддерживают мирный план, представленный президентом Владимиром Зеленским, который мог бы стать возможным решением войны. Такое мнение американский дипломат высказала в интервью "24 каналу".

"Сейчас очень ясно понятно - кто на стороне мира, а кто на стороне войны", - подчеркнула она.

Посол США в Украине напомнила о том, что президент Владимир Зеленский говорил о мирном плане, который состоит из 10 пунктов.

"Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальным план окончания войны. Как раз в этот понедельник Россия снова запустила 70 ракет по украинским городам. Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", - добавила Бринк.

"Формула мира" Владимира Зеленского

Ранее Владимир Зеленский сказал, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что сейчас настало время ее остановить.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Он опубликовал расширенный список условий окончания войны:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания войны.

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