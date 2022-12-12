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ПВО для Украины и формула мира: детали телефонного разговора Зеленского и Байдена

12 декабря 2022, 08:59
США продолжат всестороннюю поддержку Украины и возлагают ответственность на Россию за ее агрессию и военные преступления, сказали в Белом доме.
Зеленский, Байден
Зеленский и Байден обсудили вопросы поддержки Украины со стороны США / Коллаж Офис президента, Википедия

Президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны скоординировали позиции по ряду вопросов. Вашингтон положительно относится к формуле мира, которую предлагает Киев и видит своей приоритетной задачей укрепление ПВО украинского государства. Штаты продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине в борьбе с российской военной агрессией.

Как сообщил украинский гарант в своем Telegram-канале, Киев и Вашингтон провели консультации перед саммитом Большой семерки, в котором примет участие Украина. Штаты положительно относятся к формуле мира, которую предлагают украинцы.

"Был рад ощутить в разговоре, что наша формула мира воспринимается положительно. И это придает оптимизму. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем прочнее гарантии безопасности Украины и всех в Европе", - отметил Зеленский.

Усиление ПВО Украины – приоритет для США

В Белом доме рассказали, что Вашингтон считает усиление ПВО Украины ключевой задачей для американского государства. Поэтому Штаты сосредоточены на помощи Киеву в области безопасности.

"Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности", - указано в сообщении.

Кроме того, Байден напомнил о выделении Украине 9 декабря дополнительных боеприпасов и военного оборудования на сумму в 275 миллионов долларов. Деньги пойдут, в том числе, и на системы для противодействия ударным дронам.

Также американские президент акцентировал внимание на финансовой помощи Украине в размере 53 миллионов долларов "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины".

США продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине для отражения российской военной агрессии.

"Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским готовность к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН. Он подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, возлагая на Россию ответственность за ее военные преступления и злодеяния и за ее агрессию", – подчеркнули в Белом доме по итогам телефонных переговоров Байдена и Зеленского.

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Напомним, генеральный директор компании-производителя зенитных ракетных комплексов Raytheon Technologies Грэг Хейс ранее заявил, что США ведут переговоры со странами Ближнего Востока о переброске в Украину нескольких систем ЗРК NASAMS. Их могут отправить Украине в течение 3-6 месяцев. Сделку должна одобрить администрация Байдена.

Также США одобрили поставки Украине современных немецких танков Leopard 2. Информацию подтвердили в Германии. Теперь Киев и Вашингтон ожидают, когда правительство ФРГ примет соответствующее решение.

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