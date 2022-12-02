США готовят переброску ПВО NASAMS с Ближнего Востока в Украину – Politico

Украина может получить новые партии ЗРК NASAMS в течение 3-6 месяцев - СМИ / Коллаж УНИАН, kongsberg.com

Соединенные Штаты и страны-союзники проводят работу со странами Ближнего Востока по вопросу переброски нескольких передовых систем противовоздушной обороны ЗРК NASAMS в Украину. Передать комплексы украинскому государству можно в течение 3-6 месяцев, процедуру должна одобрить администрация Джо Байдена. Об этом заявил генеральный директор компании-производителя зенитных ракетных комплексов Raytheon Technologies Грэг Хейс.

Как сообщает Politico, он рассказал о том, что переправить Украине ПВО NASAMS можно в течение 3-6 месяцев. После этого Вашингтон в течение 24 месяцев поставит в страны Ближнего Востока новые NASAMS. Производство ЗРК в США займет два года, поэтому такой вариант передачи Киеву систем противовоздушной обороны считается оптимальным.

"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы (США) на самом деле работаем с парой стран Ближнего Востока, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину", - отметил Хейс.

Также отмечается, что такую сделку должен одобрить Белый дом.

Хейс не назвал страны Ближнего Востока, которые могут передать Украине западные NASAMS. Однако как полагают в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), такие системы покупали Оман и Катар.

ЗРК NASAMS в Украине

В начале ноября в Пентагоне объявили о новой военной помощи Украине. Штаты должны передать Киеву 8 установок зенитных ракетных комплексов NASAMS. Также вместе с ними отправили и соответствующие боеприпасы. Две ЗРК уже прибыли.

Министр обороны Алексей Резников 7 ноября заявил, что в Украину привезли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, которые поставили западные союзники Киева. Резников поблагодарил за помощь Норвегию, Испанию и США.

1 декабря стало известно, что Пентагон подпишет договор с компанией Raytheon Technologies Co на сумму в 1,2 миллиарда долларов на производство 6 ЗРК NASAMS, которые будут переданы Украине.

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