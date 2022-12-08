Мощные танки Запада для Украины: США дадут добро на передачу Leopard 2 и ждут шага от Германии

Запад не должен бросать Украину, которой очень нужны немецкие танки Leopard 2, сказала глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

В США ждут выполнения Германией обязательств по танкам Leopard 2 для Украины / Коллаж Bundeswehr, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

США поддерживают поставки Украине немецких танков Leopard 2. Государственный департамент, Конгресс и Сенат выступают с консолидированной позицией по данному вопросу. Американские союзники ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

В своем Twitter-аккаунте она подтвердила информацию немецкой прессы о том, что Вашингтон поддерживает передачу танков Leopard 2 Украине.

"Это было подтверждено во время моего визита в Вашингтон во время всех дискуссий в Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате", - сказала депутат Бундестага.

По словам Штрак-Циммерман, теперь американцы ожидают выполнения Берлином своих обязательств.

"Мы не должны бросать Украину. Вам нужны танки", - подчеркнула Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Немецкие танки Leopard 2 для Украины

Издание Welt в сентябре опубликовало материал, в котором речь шла о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля относительно передачи Киеву современных танков Leopard 2.

Позже сам Шольц заявил, что Германия поддерживает Украину в войне с РФ. Однако Берлин не готов передавать танки из-за опасений прямой войны между НАТО и Россией.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в ноябре отмечал, что переговоры между Киевом и Берлином по поводу передачи танков Leopard 2 продолжаются. Есть надежда на положительное решение вопроса.

Журналисты немецкого FAZ 7 декабря написали, что США не против передачи Германией танков Leopard 2 Украине. Якобы советник Байдена по вопросам нацбезопасности Салливан сообщил об этом советнику канцлера Шольца по внешней политике Йенсу Плетнеру еще в октябре. Однако Берлин должен сделать такой шаг по собственной инициативе.

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