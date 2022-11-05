УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Танки Leopard 2 для ВСУ: посол Украины рассказал о переговорах с ФРГ

5 ноября 2022, 11:57

Германия должна удерживать лидерство в поставках вооружений ВСУ, подчеркнул Алексей Макеев.

леопард, Leopard
ВСУ могут вооружить танками Leopard / Bundeswehr/David Karafa

Украина ведет переговоры с правительством Германии о поставке для нужд ВСУ немецких танков Leopard 2, заявил посол в ФРГ Алексей Макеев.

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии прямо в Украину. Нам нужны эти боевые танки", — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Украинский дипломат уверен в том, что утверждения о якобы провоцировании РФ являются ложными и призвал не затягивать с поставками танков Украине.

"Время прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать Россию. Что еще может произойти? Сколько еще предстоит Буч, Мариуполей или Изюмов - мест изнасилований и массовых захоронений?" – отметил он.

Посол Украины подчеркнул, что Германия должна удерживать лидерство в поставках вооружений ВСУ.

"Мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo", — добавил Макеев.

Немецкие Leopard для Украины

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Немецкая промышленность была готова поставить многие из вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

После этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список. В результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Leopard — основной танк ФРГ до 1980-х годов.

Находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года. Боевая масса 39,6 тонн, экипаж – 4 человека.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 105-мм L7A3
  • Тип пушки нарезная
  • Длина ствола, калибров 56
  • Боекомплект пушки 60
  • Пулемёты 2 × 7,62-мм MG-3.

Западная помощь для ВСУ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

Читайте еще:

танки новости Германии ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:25

Данилов разнес бредни Симоньян: Россия погрузится в мрак, хаос и настоящую гражданскую войну

12:17

"Этот день настал": Никитюк впервые показала бойфренда, но разочаровала поклонников

12:13

Иран впервые признал поставки дронов России, но есть нюансВидео

11:57

Танки Leopard 2 для ВСУ: посол Украины рассказал о переговорах с ФРГВидео

11:42

"Вцепились друг другу в горло": Путину грозит потеря власти, в его окружении война - журналисткаВидео

Реклама
11:29

За два месяца ВСУ уничтожили более 500 зеков, завербованных "поваром Путина"Видео

11:23

Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими рукамиВидео

11:01

Рискуете остаться без техники: как нельзя протирать экраны ноутбуков и телевизоров

10:35

Провал Путина: у оккупантов проблемы на фронте, в РФ продолжают скрытую мобилизациюВидео

10:34

ВСУ освободят правобережье Херсонщины до конца года, по Херсону есть вопросы – ISWВидео

10:09

Прожарка оккупантов на юге: ВСУ "приземлили" два российских вертолета Ка-52 и шесть дронов-камикадзе

09:59

"Приговорил" иностранных защитников Украины к смерти: в Углегорске подстрелили "судью ДНР"Видео

09:34

Украину 5 ноября ждут отключения света: Киев и 7 регионов столкнутся с ограничениямиВидео

09:31

"Сними погоны": в Казани мобилизованные взбунтовались против командираВидео

09:27

Годами будет как новая: 3 "золотые" правила, чтобы обувь прослужила дольше

09:16

В Украине ударят морозы до -15 : когда ждать сильного похолоданияВидео

08:40

Как быстро убрать першение в горле: болезнь как рукой сниметВидео

08:33

Фотографировался на фоне танка "на Аляску": в Украине ликвидирован оккупант из Екатеринбурга

08:30

Кружат головы и разбивают сердца: 5 имен, владелицы которых - роковые женщиныВидео

08:25

Харламов эпично унизил Скабееву перед всей Россией

Реклама
08:20

Прилетать оккупантам будет в ближайшее время весьма интенсивномнение

08:06

Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успехВидео

08:05

Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях

07:53

Украина получит новые системы ПВО и ПРО до конца года - КулебаВидео

07:22

Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области - ISWВидео

07:13

Приметы на 5 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удача потекла рекойВидео

06:20

Путина еще раз поймали на враньемнение

05:10

Украину накроют заморозки: синоптики рассказали, кому и где светит ледяной прогноз

04:30

Никаких ловушек не готовят: оккупанты готовятся к побегу из Херсона - экспертВидео

03:50

Бывшая Кличко засветила шикарное декольте

03:20

Почему не нужно выбрасывать кожуру от бананов: 6 способов использования банановой кожуры

02:45

Военный эксперт пояснил, какова главная задача Путина в войне против УкраиныВидео

02:10

Как надолго избавиться от неприятного запаха обуви: спасет копеечное аптечное средство

01:31

"Без трусов пришла": Волочкова стала посмешищем в салоне красоты

01:29

Как США могут повлиять на Иран из-за поставок оружия РФ: эксперт назвал два сценария

01:04

Женский гороскоп на неделю 7-13 ноября: Ракам – важная новость, Весам – расходы, Водолеям – соперницаВидео

00:15

"России придется пойти на уступки": Салливан выдвинул РФ условия для начала переговоров с УкраинойВидео

04 ноября, пятница
23:44

"Мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире": Осадчая мощно написала об украинцах

23:26

"Мы красивые, мы русские": истеричка Киркоров бесится из-за санкций

23:20

Стивен Кинг не приедет в Украину: "Укрзализныця" опровергла фейковую информацию

Реклама
23:20

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

23:06

На грани: Рианна выгуляла умопомрачительно обтягивающее платье

23:00

"Отправляют тысячи людей в "мясорубку": Зеленский раскрыл ложь Кремля насчет переговоровВидео

22:35

В Украине отключили более тысячи терминалов Starlink из-за проблем с финансированием - CNN

22:32

РФ угрожает Израилю местью в случае поставок оружия Украине - BloombergВидео

22:29

США помогут ВСУ в освобождении Херсона: у Байдена рассказали о подготовке операцииВидео

22:01

Какие брови молодят после 40 лет: простые трюки для результата, который вдохновит

21:49

Контрнаступление на Запорожье: оккупанты вывели войска из Каменки - ГенштабВидео

21:42

РФ ударила Калибрами: ВСУ сбили три крылатые ракеты оккупантовВидео

21:36

Приходько назвала настоящую причину возвращения Потапа в Украину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять