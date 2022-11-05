Танки Leopard 2 для ВСУ: посол Украины рассказал о переговорах с ФРГ

ВСУ могут вооружить танками Leopard / Bundeswehr/David Karafa

Украина ведет переговоры с правительством Германии о поставке для нужд ВСУ немецких танков Leopard 2, заявил посол в ФРГ Алексей Макеев.

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии прямо в Украину. Нам нужны эти боевые танки", — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Украинский дипломат уверен в том, что утверждения о якобы провоцировании РФ являются ложными и призвал не затягивать с поставками танков Украине.

"Время прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать Россию. Что еще может произойти? Сколько еще предстоит Буч, Мариуполей или Изюмов - мест изнасилований и массовых захоронений?" – отметил он.

Посол Украины подчеркнул, что Германия должна удерживать лидерство в поставках вооружений ВСУ.

"Мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo", — добавил Макеев.

Немецкие Leopard для Украины

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Немецкая промышленность была готова поставить многие из вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

После этого Минобороны по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список. В результате перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Leopard — основной танк ФРГ до 1980-х годов.

Находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года. Боевая масса 39,6 тонн, экипаж – 4 человека.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 105-мм L7A3

Тип пушки нарезная

Длина ствола, калибров 56

Боекомплект пушки 60

Пулемёты 2 × 7,62-мм MG-3.

Западная помощь для ВСУ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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