Германия боится войны России с НАТО, поэтому не дает танки Украине – Шольц

ФРГ опасается катастрофы в виде прямой войны НАТО и России - Шольц / Коллаж Bundeswehr, Reuters

ФРГ не рискует отправлять современные танки Украине, поскольку опасается прямой войны России с Североатлантическим альянсом. Берлин много делает, чтобы помощь Киеву и уже поставил украинцам множество единиц эффективного оружия. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

В интервью The Times он рассказал о том, что Германия в войне России против Украины на стороне Киева. Однако танки поставлять не готова, поскольку опасается прямой войны Альянса с Москвой и последующей катастрофы.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину, - сказал он. Делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - отметил Шольц.

По словам канцлера, немецкое государство "действительно много делает" для помощи Киеву.

"Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия", - заверил Шольц.

Журналисты The Times акцентировали внимание на том, что Шольц в любом случае достиг прогресса с того момента, как перед военным вторжением России в Украину его правительство предлагало Киеву 5 тысяч касок и полевой госпиталь.

Впрочем, даже тогда понадобились месяцы, чтобы продавить такое решение путем угрозы парламентского голосования, поскольку Шольц блокировал поставки оружия.

Военная помощь Украине от Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что у Германии проблемы по вопросу поставок оружия Украине. Проблема в дефиците вооружений, с которым столкнулся сам Берлин. Однако Бербок уверена в необходимости отправок Киеву оружия осенью для защиты от военной агрессии России.

Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, при помощи которого Киев может наносить удары по территории РФ. Берлин намерен в вопросах поставок вооружений наблюдать за действиями США.

Шольц обещал передать Украине ряд современных единиц вооружений. Это системы ПВО, РЛС и беспилотники. Кроме того, Берлин намерен работать с Киевом по наращиванию потенциала украинской артиллерии и сил ПВО.

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