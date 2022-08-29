Германия в ближайшие недели отправит в Украину новейшее оружие - Шольц

Канцлер Германии пообещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" и призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в итоге включить в него Украину.
Германия в ближайшие недели отправит Украине современное вооружение, в том числе системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники. Кроме того, Берлин может взять на себя "особую ответственность" в плане наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины. Об этом 29 августа заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Карловом университете в Праге.
Канцлер Германии призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", передает Reuters.
"Мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы ... Европа – это наше будущее. И это будущее в наших руках", – сказал Шольц.
Политик также подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.
Однако, по его словам, после расширения ЕС разногласия между государствами-членами будут расти относительно "политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения".
"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом", – объяснил Шольц.
В связи с этим он предложил постепенный переход к голосованию по большинству в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.
Военная помощь Украине от Германии
11 августа в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.
В конце августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки оружия из Германии в Украину находятся "на грани", поскольку у самого Берлина якобы плохо обеспечена армия. По ее словам, в Германии - дефицит собственных запасов оружия.
26 августа Олаф Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, с помощью которого можно обстреливать территорию России. По его словам, Берлин не намерен отступать от этого принципа и будет наблюдать за действиями других западных партнеров
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