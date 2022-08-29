Германия в ближайшие недели отправит в Украину новейшее оружие - Шольц

Шольц заявил, что Германия в ближайшие недели отправит в Украину новейшее оружие / Фото Reuters

Германия в ближайшие недели отправит Украине современное вооружение, в том числе системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники. Кроме того, Берлин может взять на себя "особую ответственность" в плане наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины. Об этом 29 августа заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Карловом университете в Праге.

Канцлер Германии призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", передает Reuters.

"Мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы ... Европа – это наше будущее. И это будущее в наших руках", – сказал Шольц.

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Политик также подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.

Однако, по его словам, после расширения ЕС разногласия между государствами-членами будут расти относительно "политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения".

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом", – объяснил Шольц.

В связи с этим он предложил постепенный переход к голосованию по большинству в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

Военная помощь Украине от Германии

11 августа в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

В конце августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки оружия из Германии в Украину находятся "на грани", поскольку у самого Берлина якобы плохо обеспечена армия. По ее словам, в Германии - дефицит собственных запасов оружия.

26 августа Олаф Шольц заявил, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, с помощью которого можно обстреливать территорию России. По его словам, Берлин не намерен отступать от этого принципа и будет наблюдать за действиями других западных партнеров

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