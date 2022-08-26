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Германия не будет поставлять Украине оружие, из которого можно обстрелять РФ – Шольц

26 августа 2022, 06:41

Германия не будет делать односторонних шагов, будет ориентироваться на то, что делают союзники, и будет действовать "взвешенно и осторожно", сказал канцлер.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Фото Reuters

Германия не собирается поставлять Украине оружие, с помощью которого можно обстреливать территорию России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время "Диалога с гражданами" в Магдебурге.

По его словам, Берлин не намерен отступать от этого принципа и будет наблюдать за действиями других западных партнеров, пишет Укринформ..

"Целью остается, чтобы Путин не выиграл войну, чтобы был сохранен суверенитет и территориальная целостность Украины. Президент США сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю это принципом, которого мы все соответственно придерживаемся. И потому мы смотрим, что делают другие", – сказал Шольц.

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Он подчеркнул, что Германия никогда не будет делать односторонних шагов, всегда будет ориентироваться на то, что делают союзники, и будет действовать "взвешенно и осторожно". По его словам, это делается для того, чтобы война между Украиной и Россией не переросла во "совсем другую войну".

Канцлер Германии не поддержал инициативу запретить выдачу россиянам туристических виз. По словам Шольца, "это война Путина", а в отношении всех россиян "не нужно делать такого обобщения".

В то же время немецкий лидер выразил убеждение, что Путин считает демократию и свободу "заразным вирусом", который очень опасен для него. Для нормализации отношений нужно, чтобы российские власти признали, что они не имеют права навязывать свою волю, свой "мир" Украине.

Напомним, 11 августа в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

В конце августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки оружия из Германии в Украину находятся "на грани", поскольку у самого Берлина якобы плохо обеспечена армия. По ее словам, в Германии - дефицит собственных запасов оружия.

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