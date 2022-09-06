Шольц отказался передать Украине передовые танки Leopard 2 – Welt

Шольц в разговоре о танках был "общим и неконкретным" - СМИ / Коллаж Bundeswehr, Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках Киеву передовых немецких танков Leopard 2. Со стороны Шольца не прозвучало какой-либо конкретики, а сам он не изъявил желания изменить свою негативную точку зрения относительно передачи танков украинскому государству.

Как сообщает Welt со ссылкой на инсайдеров в украинском правительстве, премьер-министр Шмыгаль в ходе своего визита в Берлин 4 сентября попросил Германию поставить Украине современные танки Leopard 2.

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Просьба Шмыгаля базировалась на предложении оружейной группы Krauss-Maffei Wegmann от 8 апреля по поводу прямых поставок тяжелых вооружение Украине. Компания согласовала поставить Киеву 100 танков Leopard 2A7, вместе с запчастями и учебными блоками для украинских военных на сумму около 1,55 млрд евро. Первые танки могли привезти в Украину спустя 36 месяцев после подписание контракта.

Однако, как утверждают журналисты, Шольц от лица немецкой военной промышленности отказался согласовать сделку. В разговоре со Шмыгалем канцлер был "общим и неконкретным". Он не изъявил "совершенно никакого желания" изменить свою негативную позицию по поставкам танков Украине.

В самом немецком правительстве в ответ сказали, что Берлин по-прежнему поддерживает Киев. В том числе, и в военном плане.

"Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы, как правило, не сообщаем о конфиденциальных обсуждениях", - подчеркнули у канцлера.

Военная помощь Украине от Германии

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Берлин столкнулся с проблемами в вопросе поставок оружия Киеву. Немецкое государство само столкнулось с дефицитом оружия. При этом она отметила, что нужно быстро вооружить Украину осенью, чтобы государство смогло защититься от российской агрессии.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Берлин не будет поставлять оружие Киеву, при помощи которого можно наносить удары по территории России. Немецкое государство намерено придерживаться "взвешенной" политики по данному вопросу и будет наблюдать, как действуют США.

Шольц пообещал отправить Украине современные вооружения, среди которых системы ПВО, РЛС и беспилотники.

Также Берлин планирует взять на себя "особую ответственность" в плане наращивания потенциала украинской артиллерии и противовоздушной обороны.

Смотрите видео ТСН - Шмыгаль провел переговоры в Германии о поставках Украине танков Leopard 2

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