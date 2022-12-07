В Белом доме дали понять правительству Германии, что поддерживают поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину.

США уговаривают Германию поставлять ВСУ боевые танки Leopard - СМИ / коллаж фото УНИАН и Википедия

США практически без обиняков дали понять правительству ФРГ во главе с Олафом Шольцем − что поддерживают поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 для ВСУ. Об этом сообщает немецкое издание FAZ со ссылкой на собственные источники.

По их данным, советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан еще в октябре озвучил позицию Белого дома по этому вопросу советнику канцлера по внешней политике Йенсу Плетнеру.

Якобы американец сказал немцу − США приветствовали бы поставку ВСУ Германией Leopard 2, но это должно быть сделано по инициативе официального Берлина.

Второй источник говорит − Салливан дал понять Плетнеру в октябре, что было бы "хорошо", если бы Германия все-таки поставила эти танки.

Любопытно, что правительство Шольцо не стало опровергать информацию о таких контактах Салливана и Плетнера. Спикер Кабмина ФРГ заявил лишь, что министры находятся в постоянном контакте с союзниками − с США в первую очередь− относительно совместных усилий по поддержке Украины.

Как говорят эксперты, уже есть весомые аргументы в пользу того, чтобы в первую очередь поставить ВСУ немецкие танки. Дело в том, что Leopard 2 давно стоит на вооружении польской армии. И потому ВСУ могла бы обслуживать их и ремонтировать прямо близ границы в Польше. С американскими танками такой вариант практически невозможен.

Помощь ВСУ оружием от западных союзников

Напомним, ранее стало известно о том, что Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи, который обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет", - заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября, объявит о новом пакете помощи Украине, чтобы она была способна продолжать передавать электроэнергию в условиях российских атак на энергосистему страны.

Другие новости: