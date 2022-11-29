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Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

29 ноября 2022, 12:54

Берлин даст Братиславе танки Leopard 2A4 на сумму более чем в 100 миллионов евро. При этом боевые машины для Словакии будут модернизированы.

Флаг Словакии
Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 / Фото pixabay

Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 по кольцевому соглашению с Германией. Взамен Берлин даст Братиславе танки Leopard 2A4 на сумму более чем в 100 миллионов евро. При этом Leopard 2A4 для Словакии будут модернизированы.

Об этом 29 ноября заявил в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Он опубликовал фото БМП и поблагодарил министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за успешное сотрудничество.

Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

Словакия передала Украине технику из так называемых мобилизационных запасов Словакии. Это те БМП-1, которые уже не используют войска страны.

Взамен Словакия получит 15 танков Leopard 2A4 от Германии. Вместе с техникой поступят запчасти и будет проведено обучение личного состава. Первый танк Словакия должна получить в 2022 году, остальные ожидаются в следующем.

Как сообщал Главред, Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи, который обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет", - заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября, объявит о новом пакете помощи Украине, чтобы она была способна продолжать передавать электроэнергию в условиях российских атак на энергосистему страны.

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