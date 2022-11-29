Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 / Фото pixabay

Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 по кольцевому соглашению с Германией. Взамен Берлин даст Братиславе танки Leopard 2A4 на сумму более чем в 100 миллионов евро. При этом Leopard 2A4 для Словакии будут модернизированы.

Об этом 29 ноября заявил в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Он опубликовал фото БМП и поблагодарил министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за успешное сотрудничество.

Словакия передала Украине технику из так называемых мобилизационных запасов Словакии. Это те БМП-1, которые уже не используют войска страны.

Взамен Словакия получит 15 танков Leopard 2A4 от Германии. Вместе с техникой поступят запчасти и будет проведено обучение личного состава. Первый танк Словакия должна получить в 2022 году, остальные ожидаются в следующем.

Как сообщал Главред, Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи, который обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет", - заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября, объявит о новом пакете помощи Украине, чтобы она была способна продолжать передавать электроэнергию в условиях российских атак на энергосистему страны.

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