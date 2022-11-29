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США объявят о новой помощи для энергосистемы Украины - Reuters

29 ноября 2022, 09:09

Вашингтон работает над поиском оборудования, которое поможет восстановить высоковольтные станции электропередачи, поврежденные в результате ракетных ударов.

Энтони Блинкен
По данным СМИ, Энтони Блинкен объявит о новой помощи для энергосистемы Украины / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября, объявит о новом пакете помощи Украине, чтобы она была способна продолжать передавать электроэнергию в условиях российских атак на энергосистему страны.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает агентство Reuters.

Американский чиновник, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, отметил, что Вашингтон работает с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования, а также с европейскими странами над поиском оборудования, которое может помочь восстановить высоковольтные станции электропередачи, поврежденные в результате российских ракетных ударов.

Вечером в понедельник Блинкен прибыл в Румынию на встречу с союзниками НАТО и министрами иностранных дел стран G7. Как сообщил чиновник, госсекретарь США намерен использовать встречу новой координационной группы по энергетике, чтобы "рассказать о том, что Соединенные Штаты смогли мобилизовать, и о планах по доставке этого оборудования в Украину как можно быстрее в течение следующих нескольких недель".

В какой форме будет оказана помощь Украине и какова ее сумма - не уточняется.

Вашингтон призывает другие страны помочь Украине, чтобы Киев мог предотвратить отключения электроэнергии, которые оставляют миллионы людей в темноте и без отопления в разгар минусовых температур.

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал дипломатам НАТО, посетившим Киев, что трансформаторы являются самым необходимым для восстановления элементом энергетической инфраструктуры.

Ракетные удары РФ и отключение света в Украине

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды, пропал свет, мобильная связь и интернет.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

Другие новости:

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