Зеленский провел важное заседание Ставки: обсудили энергетику и планы оккупантов

Во время заседания обсудили ситуацию на передовой, восстановление энергетики, а также анализировали разведданные о планах оккупантов.

Зеленский провел важное заседание Ставки / офис президента, Telegram-канал В. Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря, провел важное заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Об этом украинский гарант рассказал в вечернем видеообращении.

Как отметил Зеленский, во время заседания обсудили ситуацию на передовой, восстановление энергетики, а также анализировали разведданные о планах оккупантов.

"Провел заседание Ставки. Среди основных тем: ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем", - подчеркнул президент Украины.

Чем занимается Ставка верховного Главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В Ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Отключение света в Украине

Недавно генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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