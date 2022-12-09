В Украине введут четыре очереди для получения света: что изменится для потребителей

Были определены 4 приоритетные группы. При отключении света будут руководствоваться именно этой очередью, а уже потом подавать электричество на другие объекты.

В Украине введут четыре очереди для получения света/ УНИАН, скрин

В Украине были определены приоритетные группы для получения электроэнергии во время ограниченного потребления.

Таких групп четыре. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров. Он отмечает, что украинцам придется всю зиму жить в условиях, когда потребление электроэнергии будет оставаться ограниченным.

Поэтому Шмигаль поручил министру энергетики разработать четкие очереди, согласно которым потребителям будет подаваться электроэнергия. Эти очереди подадут на рассмотрение Кабмина.

Всего таких приоритетов будет четыре:

Первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

Второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону страны. Принцип "все для фронта" остается абсолютно неизменным.

Третий приоритет – это бизнес, который производит критически важные товары и продукты, как хлебопекарни и молокозаводы.

Четвертый приоритет – жилой сектор.

"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", – говорится в сообщении.

Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что в случае продолжения нанесения РФ ударов по украинской инфраструктуре в Киеве не исключен сценарий "апокалипсиса". По его словам, жителям Киева нет необходимости эвакуироваться сейчас, но они должны быть готовы к этому.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что российские оккупанты выпустили по критической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и снарядов, вследствие чего энергосистеме нанесен большой ущерб.

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