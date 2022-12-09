"Щит" от ракет и дронов РФ: ВСУ вооружат современными немецкими ЗРК Skynex

Поставки ожидаются в начале 2024 года, расходы будут возмещены правительством Германии.

ЗРК Skynex / Rheinmetall

Для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками Украина получит изготовленные немецким концерном Rheinmetall зенитно-ракетные комплексы Skynex.

Немецкая сторона планирует изготовить две единицы ПВО, пишет издание Handelsblatt.

Немецкая компания-производитель Rheinmetall подтвердила заказ на изготовление систем ПВО, при этом не назвала страну-получателя. Вместе с тем источники говорят, что речь идет именно об Украине.

Уточняется, что поставки ожидаются в начале 2024 года. Ожидается, что расходы будут возмещены правительством Германии.

ЗРК Skynex

Комплекс предназначен для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. ЗРК оснащен 35-миллиметровыми боеприпасами.

Стоимость двух единиц Skynex оценивается в 182 млн евро, а еще около 12 млн евро будет потрачено на грузовые платформы, которые также будут изготовлены компанией.

ЗРК Skynex имеют преимущество по сравнению с другими системами, поскольку, например, сбивание самолета стоит около 4 тысяч евро.

Военная помощь Запада Украине

Напомним, неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

Читайте еще: