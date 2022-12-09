'Компромисс с дьяволом': в ОП жество ответили на заявление Путина о войне с Украиной

Владимир Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк ответил на циничное заявление Владимира Путина / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента страны-агрессора Владимира Путина, который пожалел, что не начал ранее войну с Украиной.

"Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше", - написал он в Twitter.

Советник главы ОП уверен в том, что это заявление президента РФ является "хорошим напоминанием всем фанатам компромисса с дьяволом, с кем они имеют дело".

"России придется научиться уважать международное право и принять реалии "на земле". Они будут соответствовать ее границам в 1991 году", - добавил Подоляк.

Скандальное заявление Путина

Ранее Путин признался, что планировал осуществить вооруженное вторжение в Украину еще раньше, и объяснил, почему "отложил" это преступное решение.

Об этом директор РФ сказал во время пресс-конференции в Кыргызстане в пятницу, 9 декабря. Он рассказал, якобы "надеялся на Минские договоренности".

"Россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минска-2", – сказал российский диктатор.

Напомним, во время этой пресс-конференции Путин сделал новое заявление о кровавой войне, развязанной против Украины. На фоне оглушительных провалов российских оккупантов в Украине хозяин Кремля попытался убедить в том, что война, которую он стыдливо называет "специальной военной операцией", якобы идет по плану.

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