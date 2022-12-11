glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Свет подорожает вдвое: Укрэнерго предложило новые тарифы на электроснабжение

11 декабря 2022, 21:39
Тариф на передачу электрической энергии может достичь 636,17 грн/МВт-час.
Свет подорожает вдвое: Укрэнерго предложило новые тарифы на электроснабжение
Тариф на электроэнергию может вырасти вдвое / ua.depositphotos.com

В Украине уже с января 2023 года тарифы на электроэнергию могут вырасти вдвое. Укрэнерго предлагает ввести новые тарифы из-за ракетных ударов РФ. Об этом говорится на сайте энергокомпании.

Тариф на передачу электрической энергии может достичь 636,17 грн/МВт-час. Следует отметить, что сейчас он составляет 345,64 грн/МВт-час.

Укрэнерго также хочет поднять стоимость услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению. Сейчас этот тариф составляет 62,13 грн, а уже с 2023 года может вырасти до 207,63 грн/МВт-час.

В компании отметили, что необходимость поднятия тарифов появилась из-за ракетных ударов, которые привели к:

  • росту физического объема работ,
  • росту стоимости работ,
  • росту расходов на сырье, топливо и материалы,
  • увеличению расходов на капитальные инвестиции и оплату труда.

Отключение света в Украине

Журналисты издания Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Кроме того, гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

Другие новости:

война в Украине тарифы на электроэнергию вторжение России ракетный удар отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:39

Свет подорожает вдвое: Укрэнерго предложило новые тарифы на электроснабжение

20:57

Эксклюзив от Сніданку з 1+1: Ахтем Сеитаблаев в первый раз станет дедушкойВидео

20:55

Все горело, взрывалось: ВСУ провернули мощную спецоперацию на Запорожье, к которой готовились месяцВидео

20:38

"Саботаж внутри РФ": Подоляк рассказал, в чем заключается путь к завершению войныВидео

20:00

Путинист Басков впервые прокомментировал, почему выглядит, как обрюзгшая кукла на шарнирахВидео

Реклама
19:58

"Если не я, то Пригожин или Кадыров": Путин пугает Запад хаосом в ядерной РФ после поражения – Пономарев

19:53

"Не хотят дразнить РФ": эксперт объяснил, почему грузинские власти отказались помогать УкраинеВидео

19:20

Почему русские не бунтуют?мнение

19:20

Путину нужна срочная операция: СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья диктатораВидео

19:02

Бывшая жена Виталия Кличко показала редкое фото со взрослым красавчиком-сыном

18:59

"Иностранные спецслужбы могли бы убить Путина за 5-7 часов": Невзоров объяснил, почему диктатор еще живВидео

18:30

Камикадзе с функцией возврата: в Украине разработали для ВСУ уникальный дронВидео

18:06

"Путина до апреля может не стать": Арестович сказал, почему мировые лидеры "морозятся" от диктатора РФВидео

17:30

Российские неонацисты могут планировать нападение на страны НАТО за спиной Путина – The GuardianВидео

17:15

"Нас ждут существенные ограничения зимой": Шмыгаль заявил, что в Украине повреждены все ГЭС и ТЭСВидео

16:43

Бывший муж Ани Лорак преподал предательнице урок патриотизмаВидео

16:42

"НАТО защищает только свои государства": глава МИД Британии заявил, что Альянс никогда не угрожал РФВидео

16:39

Армия РФ начала применять тактику ВСУ на Донбассе – украинский военныйВидео

15:54

"Готовятся защищать границу от "злых украинцев": полковник ВСУ сказал, почему мобилизация не спасет РФВидео

15:48

Умер младший сын Тины Тернер - певица разбита из-за горечи утраты

Реклама
15:16

У Путина придумали, почему Россия полномасштабно напала на Украину

15:13

"Мужественному архистратигу": россиян в окопах эпично заставляют молиться за ПутинаВидео

14:55

"В таком случае скоро конец войны": Фейгин объяснил скрытый смысл заявления Путина о второй мобилизацииВидео

14:41

Иво Бобул сделал замечание группе Kalush Orchestra: "Так нельзя, ребята!"Видео

14:25

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2022: Львам – сюрпризы, Овнам – нервы, а Рыбам – давление

14:19

"Решение очевидно – победа Украины": Подоляк заявил, что переговоры с Путиным невозможныВидео

14:13

Без косичек и мрачной формы: как Уэнздей Адамс выглядит в реальной жизни

14:07

Боятся украинцев: РФ перебрасывает больше отрядов чеченцев на оккупированные территории – ISWВидео

13:59

Денис Повалий обратился к запроданке-маме впервые за время войныВидео

13:51

Зачем ставить кофе в холодильник: простая хитрость, о которой мало кто знает

13:35

В ответ на попытку ВСУ освободить Крым Путин может применить ядерное оружие – WPВидео

13:24

Любителям пенного на заметку: как правильно наливать пиво

12:40

Танки Marder, Leopard, оружие и боеприпасы: посол раскрыл детали переговоров с ГерманиейВидео

12:17

Юмористка из Аншлага призналась в романе с престарелым Петросяном во времена Степаненко

11:54

Иван Яковина. Патриоты России признали Путина трижды лопухомВидеоблоги

11:45

Вопрос Крыма может растянуть войну России против Украины на десятилетие – The Washington PostВидео

11:13

"Шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких": Гиркин сообщил о беспомощности армии РФВидео

10:42

"Она деньги зарабатывает для ВСУ": россияне "тепло" встретили предательницу ЛоракВидео

10:31

Потрясение для России: в ВСУ заявили, что после ударов БПЛА враг переместил боевую авиациюВидео

10:28

РФ пригрозила половине мира "мощными средствами поражения": Медведев назвал главных врагов РоссииВидео

Реклама
09:58

Разнесло пол здания: ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на ЛуганщинеВидео

09:39

"Россияне уже спрашивают: "Где наша армия?": истощение войска может повлечь распад РФ – ЖдановВидео

09:31

Возвращение всех территорий и смена режима в РФ: Кулеба назвал условие победы УкраиныВидео

09:19

"Это праздник": Успенская, которая родилась в Киеве, обрадовалась российскому паспорту

08:56

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещи нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

08:35

Бывшие главари "ДНР" стали нападать на Путина из-за неспособности войск РФ захватить Донбасс – ISWВидео

08:20

Объект, унизивший российское ПВОмнение

08:18

Россия начала прятать бомбардировщики от Украины в Заполярье - ЖдановВидео

08:15

Почему опасно ставить микроволновку на холодильник

08:00

Когда у Путина может упасть планка: Алексей Мельник - о рисках ударов ВСУ по Москве

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять