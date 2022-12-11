Свет подорожает вдвое: Укрэнерго предложило новые тарифы на электроснабжение

В Украине уже с января 2023 года тарифы на электроэнергию могут вырасти вдвое. Укрэнерго предлагает ввести новые тарифы из-за ракетных ударов РФ. Об этом говорится на сайте энергокомпании.
Тариф на передачу электрической энергии может достичь 636,17 грн/МВт-час. Следует отметить, что сейчас он составляет 345,64 грн/МВт-час.
Укрэнерго также хочет поднять стоимость услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению. Сейчас этот тариф составляет 62,13 грн, а уже с 2023 года может вырасти до 207,63 грн/МВт-час.
В компании отметили, что необходимость поднятия тарифов появилась из-за ракетных ударов, которые привели к:
- росту физического объема работ,
- росту стоимости работ,
- росту расходов на сырье, топливо и материалы,
- увеличению расходов на капитальные инвестиции и оплату труда.
Отключение света в Украине
Журналисты издания Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.
Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.
Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Кроме того, гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.
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