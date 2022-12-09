В государственной компании "Укрэнерго" прогнозируют, что области Украины могут перейти снова на плановые графики отключения света через несколько дней.

В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда в Украине вернут плановые отключения света / коллаж фото УНИАН

Украинские энергосети в самом скором времени могут вновь перейти на плановые графики отключения света − уже через несколько дней. Об этом в рамках брифинга заявил руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, Украина сможет зайти в плановые графики отключения электроэнергии только тогда, когда сможет снизить ее дефицит до тех показателей, которые позволят, к примеру, отключать свет по четыре часа.

"Проблема уменьшения дефицита связана с восстановлением генерирующих мощностей - это ТЭС, ГЭС. АЭС сейчас работают, поддерживают систему", − сказал Кудрицкий.

Чиновник также акцентировал − до войны украинские атомные электростанции обеспечивали минимум 50% потребностей страны в электричестве. И сейчас показатель аналогичный.

""Выехать" на самой атомной энергии мы не можем, не можем только ею покрыть все потребности Украины. Нам нужны и другие виды генерации, а они повреждены", − объясняет Кудрицкий.

При этом чиновник отметил – со снижением морозов постепенно в энергетической системе будут восстанавливаться и генерирующие мощности.

"Также возобновляют работу электростанции постепенно и таким образом постепенно объем нужной нам генерации увеличивается, тем самым уменьшая дефицит. Я думаю, через несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго", − подытожил он.

Отключение света в Украине

Журналисты издания Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Кроме того, гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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