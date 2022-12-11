Путину нужна срочная операция: СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья диктатора

Недавно Путин в собственной резиденции упал на пятую точку на лестнице, что спровоцировало новые проблемы со здоровьем у диктатора.

Путину срочно сделают операцию на толстой кишке / kremlin.ru

Российскому диктатору Владимиру Путину нужна срочная операция. Состояние здоровья главы Кремля резко ухудшилось после того, как он упал с лестницы.

Как пишет DailyStar, падение с лестницы повлекло новые проблемы для российского диктатора. Во время падения он повредил копчиковую кость. Именно поэтому ему срочно сделают операцию на толстой кишке.

"Падение с лестницы на прошлой неделе, которое привело к ушибу копчика, не осталось незамеченным и повлекло новые проблемы, не связанные напрямую с ушибом", - утверждает источник издания.

Как сообщалось, недавно российский президент в собственной резиденции упал на пятую точку на лестнице. В результате падения основной удар пришелся в зону копчика, что, вероятно, привел к резкой боли, спровоцировав невольную дефекацию. Медики помогли российскому диктатору привести себя в порядок, после чего осмотрели его. И ему диагностировали ушиб копчика и мягких тканей.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.

К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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