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Приземлился на пятую точку: неуклюжий Путин "влип" в конфуз в его резиденции – СМИ

1 декабря 2022, 13:31

После инцидента к российскому диктатору даже вызвали врачей.

Приземлился на пятую точку: неуклюжий Путин 'влип' в конфуз в его резиденции – СМИ
Путин попал в конфуз в его резиденции/ kremlin.ru

О проблемах со здоровьем российского диктатора Владимира Путина все говорят уже давно. Хоть в Кремле не разглашают диагноза Путина, но многие эксперты сходятся во мнении о том, что у него онкология органов ЖКТ.

Вполне возможно, что именно из-за проблем со здоровьем с диктатором РФ время от времени происходят странные конфузы. Об очередном таком случае рассказывается в Telegram-канале Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, который участвовал в большом количестве "спецопераций" Кремля и имеет инсайдерскую информацию.

Отмечается, что конфуз случился одного дня после проведения Путиным нескольких встреч, на которых ему рассказали о плохих делах на фронте и в экономике РФ. Когда диктатор вечером после этих встреч вернулся в свою резиденцию, он упал на пятую точку на лестнице.

"Спускаясь по лестнице Путин оступившись упал на пятую точку, после чего, завалившись на бок, сполз на пару ступенек ниже. Инцидент произошел на глазах у сотрудников личной охраны президента, которые, быстро среагировав, поспешили к Путину на помощь", – говорится в Telegram-канале.

Три сотрудника охраны довели Путина до дивана, после чего вызвали медиков, дежурящих в резиденции.

Медики прибежали через несколько минут. Но перед тем, как осмотреть Путина, им пришлось отвести его в ванную.

"Путин страдает онкологией органов желудочно-кишечного тракта, вследствие чего и так испытывает серьезные проблемы с пищеварением, а в результате падения, как оказалось основной удар пришелся в зону копчика, что, вероятно, привел к резкой боли, спровоцировав невольную дефекацию. Если раньше Путин носил специальное непромокаемое белье с поглощающим эффектом, то в последнее время он пренебрегает этими мерами предосторожности", – пишет автор публикации.

Медики помогли российскому диктатору привести себя в порядок, после чего осмотрели его. И ему диагностировали ушиб копчика и мягких тканей. Ближе к ночи самочувствие Путина было стабильным, он может самостоятельно передвигаться, лишь жалуется на боль в зоне копчика в положении сидя. На ночь в тот день ему пришлось пить обезболивающее.

При этом отмечается, что из-за инцидента даже собираются провести целое расследование, чтобы понять, почему же президент упал. Ведь Путин постоянно ходит в специальной обуви, которая имеет антискользящее покрытие.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечал, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся сломать наш народ. Однако самым слабым местом украинцев являются сами украинцы, поэтому единственное, что нас может победить – это внутренние споры.

Напомним, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказывал, что в условиях, когда военные РФ не могут получать успехи на поле боя, Путин беспокоится о сохранении своей "шкуры". Он понимает, что из-за провальной войны против Украины в России может произойти переворот, поэтому пытается переложить вину за поражения с себя на своих военных.

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